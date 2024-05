Governo leva artesãos sergipanos para 17º Salão de Brasília

Uma seleção da criatividade, beleza e diversidade da arte feita à mão em Sergipe está sendo exposta e comercializada em Brasília. Desde a quarta-feira, 8, até o próximo domingo, 12, um grupo de dez artesãos representará o estado no 17º Salão de Brasília – Raízes Brasileiras, que acontece na capital federal. Esta é a primeira das seis feiras nacionais em que o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), viabiliza a participação dos artesãos.

Os artesãos participantes foram selecionados por meio de edital. Das dez vagas, quatro foram destinadas para as associações ou grupos, cinco vagas para artesãos individuais e uma vaga para mestre artesão.

Luciano Félix foi um dos selecionados no edital, que contou com 19 inscritos. Ele relata um pouco da experiência de ocupar esse importante espaço de divulgação e comercialização, na Arena de Eventos do Pátio Brasil Shopping, onde o tradicional salão está acontecendo.

“Eu e minha esposa trabalhamos com artes em tronco, arte iluminada a partir do descarte de coisas da natureza, transformamos lixo em luxo. Estamos aqui pela primeira vez com o prazer de representar Sergipe para o Brasil, para Brasília, para todo mundo, expondo nosso trabalho nesse evento maravilhoso”, relata satisfeito o artista.

Incentivos

Todos os participantes tiveram apoio do Governo do Estado no custeio da viagem, além de contar com o apoio e assessoria da Diretoria do Artesanato, setor vinculado à Seteem, que também está representada no evento da capital federal. Além disso, os artesãos tiveram a oportunidade de visitar os parlamentares sergipanos em Brasília e conversar sobre a realidade e necessidades do setor.

O secretário da pasta, Jorge Teles, que estará em Brasília até o final do 17º Salão do Artesanato, destaca que o reconhecimento e valorização do artista manual é uma política de estado. “O artesanato é um importante segmento econômico de Sergipe e o Governo do Estado está valorizando o talento sergipano e dando oportunidade de renda a partir desse talento”, pontuou o gestor da Seteem, que está acompanhando também do secretário executivo Rafael Melo.

Como prova do compromisso e da valorização do artesanato sergipano, a chefe da Diretora de Artesanato da Seteem, Daiane Santana, esteve no Palácio do Itamaraty firmando uma parceria com o Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (MEMP). “Pela primeira vez na história de Sergipe estamos tratando e conveniando essa parceria com o Memp, ao qual o artesanato está vinculado, e nós estaremos trazendo equipamentos, maquinários para o trabalho juntos aos artesãos sergipanos”, informou a diretora.