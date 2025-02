Governo promove reunião  para fortalecer formação e empregabilidade

Membros de entidades representativas, federações e instituições de ensino foram convidados para a reunião preparatória da Rede de Formação para o Trabalho e Empregabilidade de Sergipe. A iniciativa do Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), tem participação da Secretaria de Estado da Casa Civil e da Secretaria Especial de Planejamento, Orçamento e Inovação (Seplan).

O encontro aconteceu na manhã desta quinta-feira (13), no auditório do Palácio dos Despachos, em Aracaju, e foi bastante prestigiado, numa demonstração de confiança dos presentes na proposta apresentada: a criação de um “Pacto pelo Emprego”, movido pelo trabalho em rede e pela governança colaborativa para a formação cada vez mais aprimorada da mão de obra e avanço da empregabilidade.

O secretário de Estado do Trabalho, Jorge Teles, reforçou o objetivo de estabelecer um ambiente de compartilhamento de dados estatísticos e perspectivas, para que os envolvidos possam estar em sintonia, adequando as ações conjuntas que são desenvolvidas com a mesma finalidade de discutir o que vai nortear o trabalho, o papel de cada um dentro desse processo e a construção de uma ação consistente em colaboração.

“O trabalho em rede vai compartilhar informações que podem nortear a formação da mão de obra em acordo com a necessidade do mercado. Será um espaço também para nós captarmos as tendências do mercado, as mudanças que a tecnologia vem trazendo no trabalho, no momento em que nós vamos planejar esse processo de inserção dos sergipanos no mercado de trabalho”, afirmou o secretário Jorge Teles, acrescentando que ainda neste mês, com data prevista para o dia 25, acontece o lançamento oficial do Pacto pelo Emprego, com anúncio dos próximos passos a serem desenvolvidos.

Dentre os convidados da reunião preparatória, estava a presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos em Sergipe (ABRH/SE), Aldecy Mecenas. Segundo ela, a grande dificuldade dentro das organizações é ter que executar o serviço com excelência e muitas vezes não ter o profissional para executá-lo. “Os RHs estão com esses desafios, e quando a gente fala sobre pessoas, a gente traz a rede colaborativa, é o sonho de qualquer RH, saber que o governo está apoiando a empresa privada, para que a gente consiga trabalhar, que a gente consiga executar esse processo e fazer com que a gente saiba que o mercado vai estar aí, mas ele vai estar qualificado para que a gente possa contratar”, destacou a presidente.

O vice-governador Zezinho Sobral também participou do encontro e elogiou o trabalho que tem sido realizado pela Seteem, enquanto reforçava o convite aos presentes a realmente se integrarem nesta rede. Para ele é preciso focar nas necessidades de formação de agora, mas também a médio e longo prazo. “Para a gente dar aos sergipanos a oportunidade de ser inserido no mercado nos melhores postos e posições, seja onde for”, pontuou o gestor, que também é secretário de Estado da Educação.

A proposta do Pacto pelo Emprego é também alinhar os cursos de ensino médio técnico, qualificação profissional e ensino superior às necessidades do setor produtivo, gerando mais oportunidades para os sergipanos. O pró-reitor de graduação da Universidade Federal de Sergipe (UFS), Dilton Maynard, informou que oferecer pessoal preparado de acordo com o potencial estadual é uma intenção também da instituição.

“O diálogo com o estado é fundamental para que esses cursos atendam aquilo que, de fato, a sociedade precisa. Nós precisamos entender que o serviço público da universidade tem essa função, então a UFS está à disposição para que a gente possa ajudar a energizar essa que é uma iniciativa muito boa do Governo do Estado, sem dúvida nenhuma. Eu acho que isto é o que faz a diferença entre Sergipe e outros estados, essa capacidade que nós temos de aproveitar oportunidades como essa”, avaliou o pró-reitor.

Estiveram presentes também representantes de universidades particulares, como Fanese e Unit, além de Fecomércio, do sistema SEST/SENAT, da federação das indústrias, federação da agricultura, além de gestores de diferentes secretarias estaduais.

Com informações da ASN – Foto: Marcos Panxão