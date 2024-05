GOVERNO REAFIRMA PARCERIA COM NOVA DIRETORIA DO SECOVI-SE PARA IMPULSIONAR DESENVOLVIMENTO NO ESTADO

O compromisso do Governo de Sergipe com o avanço da infraestrutura do estado foi reforçado durante a solenidade de posse da nova diretoria do Sindicato de Habitação de Sergipe (Secovi-SE), realizada nesta sexta-feira, 24. Na oportunidade, foram apontadas perspectivas de desenvolvimento do setor e reafirmada a parceria entre a gestão estadual e o sindicato, para que ambos continuem colaborando com projetos que beneficiem amplamente a população e impulsionem o crescimento econômico sergipano.

Na ocasião, o governador Fábio Mitidieri foi representado pelo secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, Igor de Albuquerque, que chamou a atenção para alguns dos projetos desenvolvidos pelo Governo do Estado com o objetivo de impulsionar o crescimento econômico e turístico. “Destacam-se a construção da nova ponte Aracaju/Barra dos Coqueiros, o Complexo Viário que ligará os bairros Inácio Barbosa e Coroa do Meio, e o Caminho de Irmã Dulce dos Pobres, que será a maior obra de pavimentação granítica do país, ligando Aracaju a São Cristóvão”, pontuou o gestor.

Ainda segundo Albuquerque, no interior do estado os investimentos também são expressivos. “A construção e revitalização de espaços públicos visam fomentar a cultura, o esporte, o lazer, a indústria, o comércio e a agricultura. Além disso, as rodovias seguem sendo uma prioridade, a exemplo da implantação da Rota do Leite na SE-175, em Gararu, que transformará a economia local com um investimento inicial de cerca de R$ 11 milhões. Outro destaque é a revitalização da SE-100, cuja conclusão está próxima, trazendo progresso para o litoral norte. Quem trafegou por Indiaroba pode testemunhar o belo trabalho realizado pelo governo”, ressaltou o secretário, sublinhando o impacto positivo das obras em andamento. “E tem muita obra acontecendo, sendo planejada e licitada para melhorar a malha viária”, ressaltou.

Além disso, vale destacar as 35 obras de administração pública que estão sendo fiscalizadas pela Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas (Cehop), incluindo o Hospital do Câncer, além dos investimentos do Governo do Estado em pavimentação, tanto asfáltica quanto granítica, que impactam diretamente a vida dos moradores por todas as regiões urbanas e rurais do estado.

O Secovi envolve diversos segmentos essenciais, como empresas de compra, venda, locação, avaliação e administração de imóveis, incorporadoras, edifícios e condomínios residenciais, comerciais, industriais, shoppings centers e associações de moradores, e a partir de agora sua diretoria passa a ser liderada pelo presidente Gilmar Antônio dos Santos, que demonstrou satisfação com os dados de crescimento no setor de construção no estado.

“Na última quarta-feira, foi divulgado que Sergipe é o melhor estado do Nordeste para se construir. Eu costumo dizer que estamos num momento fantástico, porque vemos as excelentes ações que o governo vem fazendo na parte de infraestrutura, mobilidade urbana, e ainda temos aí licitações de duas grandes pontes que vão dar um salto na mobilidade urbana do Estado. Além disso, o governo está fazendo um excelente trabalho quanto ao nosso destino turístico e o Secovi, enquanto sindicato da habitação, está buscando parceiros para investir aqui. O governador está muito antenado e já nos autorizou a fazer diálogos com esses investidores nacionais e internacionais, assim o Secovi contribui com o governo e o governo com o Secovi”, concluiu.

Foto: Marcos Rodrigues