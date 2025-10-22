Governo realiza reunião preparatória com executores da pesca artesanal para o ‘Mão Amiga’

Com o objetivo de orientar e esclarecer dúvidas sobre o programa Mão Amiga Pesca Artesanal, o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic), realizou nesta terça-feira, 21, uma reunião com executores e lideranças da pesca artesanal. O encontro apresentou as principais informações sobre o funcionamento do programa, os critérios de participação, benefícios e prazos de inscrição, que serão abertos próximo dia 27 de outubro.

Sobre a reunião, a secretária da Seasic, Érica Mitidieri, destacou a importância da iniciativa para o fortalecimento das políticas públicas voltadas à pesca artesanal. “O Mão Amiga Pesca Artesanal reafirma o compromisso do Governo de Sergipe com os pescadores e pescadoras do nosso estado, garantindo apoio durante o período do defeso e fortalecendo a inclusão produtiva dessas famílias”, ressaltou.

A diretora de Segurança Alimentar e Nutricional da Seasic, Sabrina Oliveira, enalteceu o caráter técnico e participativo do encontro. “A reunião de hoje foi uma reunião de trabalho com as lideranças do movimento da pesca artesanal no estado de Sergipe, para direcionar quais são os detalhes para a inscrição do programa Mão Amiga Pesca Artesanal, que será aberto no dia 27 deste mês”, explicou.

Para a presidente da Federação dos Pescadores e Aquicultores do Estado de Sergipe (FEPESCA), Dilma da Silva Gomes, o novo programa representa um marco para a categoria. “Hoje é um marco na pesca de Sergipe. Pela primeira vez, o Governo do Estado traz um projeto que beneficia os pescadores em situação de vulnerabilidade social. Estamos todos muito gratos e esperançosos de que o programa chegue, de fato, a quem mais precisa”, afirmou.

O programa Mão Amiga Pesca Artesanal integra as ações do Governo de Sergipe voltadas ao fortalecimento da inclusão produtiva e da segurança alimentar, oferecendo apoio financeiro e social aos pescadores durante o período de defeso, quando a atividade é suspensa para preservação das espécies.

Foto: Ascom/Seasic