Grupo Banese leva soluções de crédito e pagamento a Expo Favela

Equipes do banco e da Mulvi estarão no evento, e levarão produtos e serviços financeiros que ajudarão os empreendedores de favela a desenvolver os negócios.

O Banese é um dos patrocinadores oficiais da 1ª edição de Sergipe da Expo Favela Innovation, evento que reunirá empreendedores e startups de comunidades periféricas do estado para dar visibilidade e potencializar negócios liderados por pessoas destas localidades. A feira acontecerá nos dias 4 e 5 de agosto, no Centro de Convenções AM Malls de Sergipe, das 14 às 21h.

A Expo Favela é a maior feira de negócios do país voltada para o empreendedorismo protagonizado por pessoas da favela. Em 2022 o evento nacional reuniu 500 expositores e mais de 33 mil visitantes. Este ano também serão realizadas etapas estaduais, e a edição de Sergipe contará com a presença de 50 empreendedores e 20 startups, além de dezenas de investidores convidados.

O Grupo Banese estará presente no evento com um estande e um time de gerentes especializados, que levarão para os participantes produtos e serviços que os ajudem a investir e a desenvolver os negócios.

Na ocasião, os empreendedores sociais poderão abrir conta corrente Pessoa Física ou Jurídica no Banese; e solicitar crédito ao banco através do Credi Pessoal Lojista Banese Card, disponibilizado para comerciantes autônomos e informais que vendem com o cartão genuinamente sergipano, ou utilizam as soluções de pagamento da Mulvi Pay (maquininhas de cartão).

Durante a Expo Favela, os expositores formais e informais que ainda não utilizam a Mulvi Pay poderão aderir ao serviço com condições especiais. A maquininha de pagamentos conta com softwares de ponta e fornece múltiplas possibilidades para impulsionar negócios de todos os portes; atua em parceria com as principais bandeiras do mercado; e oferece a possibilidade de antecipar, em até 24h, os recebíveis a vencer.

Palestras

Dois dos pontos altos da Expo Favela serão as palestras e conferências, que abordarão temas importantes para os empreendedores sociais. A Mulvi será responsável pela palestra “Intraempreendedorismo na Mulvi: Caso Demo Day”, que será ministrada pela Analista de Produtos da empresa, Lucy Francis Correia.

Nos dois dias de evento também serão debatidos os seguintes temas: “Economia, renda e cidadania”, “O lugar da favela no Brasil em reconstrução”; “Ascensão das narrativas periféricas no audiovisual”; “Quando a comunidade solta a voz: comunicação, inclusão social e pertencimento”; “A educação é a chave do acesso preto?”; “Empreendedorismo digital e startups nas favelas”; “Mulher, negritude e empreendedorismo: por onde caminha essa equação? “.

“O Banese é um dos principais fomentadores da economia de Sergipe e não há desenvolvimento sem inclusão social. Por isso, temos a honra de apoiar este evento, que dará visibilidade e mais oportunidades para que estes empreendedores possam alavancar seus negócios e serem protagonistas no nosso mercado, gerando mais renda e oportunidades para todos”, afirma a gerente de Marketing do banco, Letícia Souza.

Para mais informações sobre a Expo Favela Sergipe, acesse o site do evento: https://sergipe.expofavela.com.br/

Ascom Grupo Banese