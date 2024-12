Grupo Iguá dialoga com colaboradores e terceirizados da Deso

No processo de preparação para a transição do serviço de abastecimento de água e saneamento básico em Sergipe para a Iguá Saneamento, ex-funcionários da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) que aderiram ao plano de demissão voluntária (PDV), além de colaboradores terceirizados, ganharam uma nova oportunidade de recolocação no mercado de trabalho.

A empresa vencedora do leilão para o processo de concessão parcial da Deso abriu processo seletivo para formação do banco de talentos exclusivo para esses profissionais, acompanhado de uma série de palestras e treinamentos que têm como objetivo capacitar e orientar para futuras contratações pela empresa. A abertura de novas oportunidades de emprego com o início das atividades efetivas da Iguá em Sergipe mostra a importância da chegada desse empreendimento ao estado e sua atenção em conhecer e valorizar a experiência de ex-colaboradores.

A rodada de palestras, que já passou por cidades como Aracaju, Lagarto, Itabaiana e Nossa Senhora da Glória, foi encerrada nesta quinta-feira, 12, com um evento realizado em Aracaju. Durante o encontro, a equipe de Recursos Humanos da Iguá Saneamento apresentou a estrutura da empresa, cultura organizacional, além de certificações como o selo Great Place to Work (GPTW).

Processo seletivo

Nas apresentações, a equipe detalhou o funcionamento do processo seletivo, que contempla quatro etapas principais: divulgação de vagas pelo site oficial, triagem e entrevista com o recursos humanos, etapa com lideranças e, por fim, a admissão. A proposta é garantir um recrutamento transparente e acessível aos candidatos interessados em integrar o quadro da Iguá. Além disso, os profissionais puderam ter acesso a informações para aprimorar habilidades, como atualização de currículos, preparação para entrevistas e desenvolvimento de competências alinhadas ao perfil da empresa.

De acordo com a Diretoria de Gestão de Gente da Iguá, as contratações acontecerão gradualmente, ao longo dos próximos meses, conforme a empresa assumir a operação do serviço em Sergipe. “Para nós, é muito valioso esse contato presencial para apresentarmos a Iguá e explicarmos como será nossa atuação em Sergipe e nosso processo seletivo. Nossas contratações ocorrerão ao longo de toda a operação assistida, período de transição que se inicia após a assinatura de contrato”, explicou a diretora de Gestão de Gente da Iguá, Érica Silvino. “Nos próximos meses, nossas equipes acompanharão os serviços, que ainda serão realizados exclusivamente pela Deso, e planejarão em detalhes o início das nossas atividades. Assim, o conhecimento que os atuais colaboradores e terceirizados da empresa já têm certamente será um diferencial valorizado no nosso recrutamento”, acrescentou.

Expectativas

Wiliam de Jesus Santos, de 23 anos, terceirizado que atua como auxiliar em uma estação de tratamento de esgoto, expressou otimismo com a iniciativa. “Espero que a Iguá venha para agregar, melhorar tanto para a população quanto para nós, funcionários. Acredito que a Iguá possa contribuir para que o serviço seja mais eficiente. Estou muito otimista”, disse.

Motorista de uma empresa terceirizada, Gênito Moraes, de 44 anos, relatou que está otimista para continuar colaborando com a empresa. “Estamos todos ansiosos para saber as novidades e o que virá pela frente. Espero que a Iguá traga melhorias para todos, tanto terceirizados quanto funcionários que aderiram ao PDV”, comentou.

Marcos dos Santos Lima, ajudante de encanador há um ano e seis meses em uma empresa terceirizada que presta serviço à Deso, também participou das orientações sobre processo de recrutamento. “Espero que a nova empresa traga mais especialização e melhorias nos serviços e nas condições de trabalho, tanto para os funcionários quanto para a população”, afirmou.

Já José Alberto Santos, de 63 anos, trabalhou 42 anos na Deso e aderiu ao PDV. Ele enfatizou a importância da ação e a disponibilidade de continuar contribuindo com sua vasta experiência na área. “Entrei em 1982 como pedreiro, depois passei a líder de equipe, fiz o curso de encanador e atuei nessa função por muitos anos até me tornar supervisor. Agora estou aposentado e aderi ao PDV. Mesmo assim, continuo participando dessas orientações e espero poder contribuir com a nova empresa, porque amo o que faço. Quero continuar contribuindo, porque minha experiência pode ser útil nesse novo momento”, declarou.

Por fim, Cleomenes Santos Ribeiro, supervisor da Deso, há 19 anos na companhia, enalteceu o esforço em garantir melhores condições de trabalho e valorização dos profissionais. “Muitos colegas têm vasta experiência, mas não tiveram acesso à educação formal. É essencial que eles sejam valorizados, pois isso reflete na qualidade do serviço prestado”, destacou. Ele também reconheceu o esforço da Iguá em oferecer suporte durante a transição. “O que puder ser feito para facilitar essa mudança é importante. Tudo o que queremos é ajudar na transição para que seja positiva para todos”, afirmou.

As informações completas sobre as vagas e o processo seletivo estão disponíveis no site oficial da empresa (clique para acessar).

Foto: Erick O’Hara