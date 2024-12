I Feirão de Imóveis do Banese foi sucesso de público e de crítica especializada no setor

Evento contou com a visita de aproximadamente duas mil pessoas, que puderam escolher o melhor tipo de imóvel e tiveram condições facilitadas pelo banco dos sergipanos para realizar o sonho da casa própria.

Cerca de duas mil pessoas estiveram no I Feirão de Imóveis do Banese, realizado no último final de semana, no espaço Salles Multieventos, e visitaram os estandes das principais construtoras e imobiliárias do estado presentes no evento. O feirão foi a oportunidade ideal para quem tinha o sonho de adquirir o primeiro imóvel e sair do aluguel, a exemplo da técnica de enfermagem Joice Rosendo da Silva, 42 anos, casada, e grávida do primeiro filho.

“Estou realizada, nas nuvens, pois consegui financiar meu primeiro apartamento e em breve sairei do aluguel para o que é meu! O feirão foi bastante acessível e conseguimos ótimas condições, por isso aconselho a quem não veio neste que já se prepare para participar do próximo que o Banese promover”, aconselhou a profissional da área da saúde.

Foram disponibilizadas diversas opções de imóveis: novos, seminovos, em construção, na planta, lotes em condomínios fechados ou em ruas. Durante o evento foram feitas cerca de 110 simulações de financiamento habitacional. Além disso, de sexta-feira até a manhã desta terça-feira (10), cerca de 1.300 pessoas acessaram o App do Banese e solicitaram atendimento do time de habitação do Banco. Elas estão interessadas em conhecer as condições ofertadas pelo Banco, que inclui financiamento de até 90% do valor e pagamento em até 420 meses.

No feirão, também foram colocados à disposição da população, com valores e condições especiais, imóveis de propriedade do banco (terrenos, casas e apartamentos), e 40% deles já estão em processo de comercialização. No primeiro dia do evento, durante a solenidade de abertura oficial, foi assinado entre o Banese e a Urbane Incorporadora o contrato de financiamento habitacional no valor de R$ 28 milhões, para a construção do Spot Residence e Boulevard, no bairro Coroa do Meio, em Aracaju.

Impressões mais que positivas

O gerente comercial da Construtora Constren, Eduardo Santana Fontes de Vasconcelos, avaliou o I Feirão de Imóveis do Banese como muito oportuno, bem-organizado, e como uma excelente oportunidade de realização de negócios para o mercado imobiliário sergipano.

“Esse feirão aconteceu em um momento muito bom, e reuniu, até onde percebi, todas as construtoras do estado. Também relembrou às pessoas sobre a importância de adquirir o imóvel próprio. Além disso, o espaço para a realização do evento foi muito bem-escolhido, e internamente, tudo o que o cliente precisava para fechar o negócio estava próximo, tudo estava em perfeita harmonia. Foi um evento muito agregador e já estamos na expectativa dos próximos”, declarou o empresário.

Quem compartilhou opinião semelhante a respeito do I Feirão de Imóveis do Banese foi a diretora da Century Imobiliária, Juliana Freire, pois os dois estandes da empresa estiveram bem movimentados durante todo o evento. Houve grande procura da população por imóveis de vários tipos, embora a maior concentração tenha ficado nos empreendimentos com valor abaixo de R$ 250 mil, principalmente os que tinham subsídio do programa Federal “Minha Casa, Minha Vida”.

“Tivemos um mix de público bastante variado, desde pessoas que compraram lotes em condomínios fechados e casas de alto padrão, além de um saldo muito positivo na busca por imóveis na faixa 2 do Minha Casa Minha Vida. Foram dois dias muito bons, com bastante prospecção, reserva e alguns negócios fechados. A gente sabe que um feirão é o início de tudo, e que muitos negócios deverão ser fechados ao longo dos próximos 15 dias”, explicou Juliana Freire.

Portfólio para todos os gostos e bolsos

A Century levou para o Feirão do Banese cerca de 80 empreendimentos de 21 construtoras e incorporadoras atuantes no mercado sergipano, imóveis de todos os padrões, com diversas faixas de preço, tamanhos que variavam entre 37m² e 300 m², e que estão localizados nos municípios de Aracaju, Barra dos Coqueiros, Nossa Senhora do Socorro e Lagarto.

O diretor do Creci/SE e Conselheiro Federal do Sistema COFECI/Creci, Rodrigo Calfa, avaliou o I Feirão de Imóveis do Banese como muito importante para a economia do estado, e como um propulsor do mercado imobiliário sergipano, especialmente em um ano em que não houve outro evento do tipo em Sergipe, e que facilitou a aquisição da casa própria com taxas mais acessíveis em um momento crucial, quando se desenha um cenário de alta de juros no país.

“Além de reunir as maiores e melhores construtoras do estado, junto com algumas imobiliárias, visando aquecer o mercado, essa iniciativa mostra a força do Banese e faz com que ele ocupe uma posição importante dentro do segmento imobiliário local. O evento foi um sucesso, bastante visitado, e o avalio como um saldo extremamente positivo, demonstrando que o setor imobiliário sergipano além de forte, tem muito a oferecer, a crescer nos próximos anos. Esperamos que o Banese continue essa jornada, e que mantenha uma postura de dominância do mercado imobiliário sergipano”, afirmou Rodrigo Calfa.

