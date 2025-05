IA acelera mudanças no mercado de trabalho e exige reinvenção profissional

O avanço da inteligência artificial (IA) já impacta diretamente a dinâmica do mercado de trabalho, inclusive em áreas até então consideradas seguras, como os setores criativos, estratégicos e analíticos. A constatação é do especialista em tecnologia e inovação Roger Simões, que defende a necessidade urgente de reinvenção profissional para acompanhar as transformações provocadas pela automação.

Com mais de 20 anos de atuação em projetos no Brasil e no exterior, Simões destaca que o debate não deve mais se concentrar em “se” a IA afetará o trabalho humano, mas em “como” e “com que velocidade” essa mudança ocorrerá. “A inteligência artificial não elimina empregos automaticamente, mas redefine funções. Quem usa a tecnologia como ferramenta estratégica se fortalece. Quem apenas executa tarefas repetitivas tende a desaparecer”, afirma.

De acordo com o especialista, sistemas inteligentes já vêm sendo utilizados em larga escala para executar funções antes atribuídas a times inteiros, como produção de conteúdo, análise de dados e geração de insights estratégicos. Diante disso, o diferencial humano passa a estar em competências como pensamento crítico, criatividade aplicada, inteligência emocional e tomada de decisão contextualizada — habilidades ainda distantes da replicação algorítmica.

Dados recentes da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e do Fórum Econômico Mundial apontam que a automação tende a redesenhar mais de um terço das profissões conhecidas hoje. O alerta é claro: o futuro do trabalho será híbrido e exigirá profissionais mais flexíveis, estratégicos e preparados para colaborar com sistemas inteligentes.

O tema é explorado com profundidade no recém-lançado livro “Empregos Humanos em Tempos de Robôs”, em que Roger Simões apresenta uma análise realista sobre o impacto da inteligência artificial no trabalho e aponta caminhos para adaptação. A publicação está disponível em formato físico e digital na Amazon, Clube de Autores e Estante Virtual.

“O livro busca esclarecer e trazer um norte para as pessoas que ainda não compreendem o real impacto da inteligência artificial nas suas áreas de atuação, bem como não entendem os limites e capacidades da tecnologia, destacando de maneira prática quais habilidades humanas permanecem valiosas e como os profissionais podem se preparar e adaptar estrategicamente a esse novo cenário, garantindo relevância e protagonismo no mercado de trabalho”, destaca Roger Simões.

Texto e foto NV Comunicação