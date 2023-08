Imersão no Campo destaca a importância do agronegócio sergipano

O agronegócio brasileiro representa a geração de 37% dos empregos, 33 % do PIB e 42% das exportações, foi com esses dados que o presidente do Sistema Faese/Senar, Ivan Sobral, iniciou a apresentação do panorama do agro durante a primeira edição da Imersão no Campo. Idealizada pelo Sistema Faese/Senar, a imersão aconteceu no último sábado (05), em parceria com a Associação dos Concessionários do Distrito de Irrigação do Platô de Neópolis (Ascondir). Com o objetivo de fortalecer o relacionamento entre os jornalistas e os temas ligados ao agronegócio, o evento promoveu uma verdadeira imersão na jornada do campo, desde o plantio até a exportação.

Nessa primeira edição, o foco foi a fruticultura e o Platô de Neópolis foi o cenário dessa grande experiência no campo, que destacou a relevância do estado de Sergipe no cenário nacional e trouxe à tona os desafios enfrentados pelos produtores rurais.

O momento foi também em alusão ao Dia do Produtor Rural Sergipano, comemorado no dia 8 de agosto, uma sugestão da Federação de Agricultura e Pecuária do Estado de Sergipe (Faese), que se transformou em lei. A propositura, aprovada em 2021, valoriza o produtor rural sergipano e remete a agosto de 2016, quando Sergipe vivenciou uma severa seca que assolou 100% as lavouras de milho.

A jornada teve início na sede da Associação dos Concessionários do Distrito de Irrigação do Platô de Neópolis – Ascondir, onde os jornalistas foram recebidos com frutas produzidas na região. O presidente do Sistema Faese/Senar, Ivan Sobral, compartilhou um panorama abrangente do agronegócio sergipano, destacando não apenas a importância econômica do setor, mas também seu papel na preservação ambiental, produção de alimentos para o país e geração de emprego e renda.

Durante sua apresentação, Ivan Sobral reforçou que o produtor rural atua de maneira consciente, desempenhando um papel essencial na produção de diversos itens que compõem o dia a dia das pessoas. “O Agro está presente em tudo, desde as roupas que veste, ao alimento que vai a sua mesa”, ressaltou ele. O setor agropecuário em Sergipe é responsável pela geração de cerca de 11 mil empregos diretos e indiretos, sendo a cana de açúcar a principal geradora de empregos, seguida pela criação de bovinos, aves e cultivos de citros. A produção para exportação inclui limão, sucos de citros, óleo essencial, milho em grão e outros.

Segundo dados do IBGE, o milho é o principal produto agrícola do estado, seguido da laranja, cana de açúcar e coco.

Aproximadamente 30 profissionais da comunicação participaram dessa experiência e visitaram três das 41 propriedades que formam o Platô de Neópolis. A técnica de campo da Assistência Técnica e Gerencial do Senar Sergipe (ATeG), Flávia Lima, acompanhou os jornalistas na visita às propriedades levando informações técnicas importantes sobre a produção de cada cultura, esclarecendo dúvidas dos jornalistas durante a imersão, duas propriedades visitadas são atendidas pela ATeG em fruticultura. Os profissionais tiveram a oportunidade de explorar a fruticultura da região e descobrir como Sergipe desempenha um papel de destaque nas exportações de limão para a Europa, através de empresas como a São Francisco Citrus. Além disso, a GPE Fruticultura demonstrou como suas mangas, bananas, tangerinas e laranjas alcançam todas as regiões do Brasil, enquanto a Neofrut contribui com a produção de cocos verdes distribuídos por diversas partes do país.

O diretor da Ascondir, Raymundo Almeida, juntamente com os produtores rurais, ofereceu uma experiência enriquecedora aos jornalistas, destacando a diversidade e a importância das culturas agrícolas da região e principalmente os desafios enfrentados, como condições climáticas.

O jornalista Antônio Garcia, do site Só Sergipe, compartilhou suas impressões sobre o evento, afirmando que a Imersão no Campo proporcionou uma compreensão mais profunda e abrangente do agronegócio. Ele enfatizou que a experiência transformou sua perspectiva sobre os produtos que chegam às mesas das pessoas, trazendo um novo olhar para a relação entre os consumidores e os produtores rurais.

Já a repórter da TV Sergipe, Patrícia Cerqueira saiu do evento com muitas informações sobre o agro e com certeza com muitas pautas. A jornalista Andrea Carvalho, da Rádio Liberdade, também reforçou a necessidade de eventos como esse. “Fiquei impressionada com a quantidade de produtos exportados, ver que nosso produto de Sergipe, um estado pequeno, mas com potencial de agro muito grande. Precisamos entender mais sobre o Agro e valorizar o que é nosso”, reforça.

A primeira edição da Imersão no Campo promoveu um diálogo construtivo e enriquecedor sobre a importância e os desafios do agronegócio sergipano para o Brasil e para o mundo.

Platô de Neópolis

O Projeto Platô de Neópolis fica localizado às margens do Rio São Francisco, formado por 41 lotes dos municípios de Neópolis, Japoatã, Pacatuba e Santana do São Francisco.

Surgiu com o objetivo de proporcionar a utilização racional dos recursos disponíveis, diversificar a produção agrícola e ainda facilitar a exportação. Produz coco, laranja, limão manga, banana, mamão, maracujá, tangerina, cana, grama, mandioca e outras.

Foto: Samara Fagundes | Ascom Faese/Senar