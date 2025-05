Imposto de Renda 2025: Estácio oferece atendimento gratuito à comunidade

Iniciativa visa auxiliar contribuintes na declaração do IRPF até 30 de maio, com suporte presencial e virtual

O prazo para a entrega da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2025 termina em 30 de maio, às 23h59. Para auxiliar os contribuintes, a Estácio de Sergipe, em parceria com os cursos de Administração e Ciências Contábeis, o Laboratório de Prática de Gestão (PLPG) e o Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF), está oferecendo atendimento gratuito para a elaboração e envio das declarações.

Os atendimentos presenciais ocorrem até 30 de maio, das 15h às 18h, no espaço Educar-te, localizado no campus da Estácio em Sergipe. O serviço é aberto à comunidade externa e interna, incluindo alunos, professores e colaboradores.

“A ação ‘Imposto de Renda Solidário’ visa atender à comunidade, proporcionando um serviço gratuito de elaboração da declaração do IRPF. Nossos alunos, supervisionados por professores da área contábil, realizam os atendimentos de forma humanizada e profissional”, destaca Cássio Menezes, Coordenador de Administração da Estácio Sergipe.

Para ser obrigado a declarar o IRPF em 2025, o contribuinte deve ter recebido rendimentos tributáveis acima de R$ 33.888,00 em 2024. Mesmo aqueles que não se enquadram na obrigatoriedade podem optar por declarar, o que pode ser vantajoso para comprovação de renda em processos como o Financiamento Estudantil (FIES) e para obter restituições relacionadas a despesas com saúde e educação.(Contabilizei)

Além do atendimento presencial, a Estácio oferece suporte virtual por meio do NAF Digital, em parceria com a Receita Federal. O serviço inclui preenchimento e envio da declaração, análise da malha fina, regularização de CPF e CNPJ, entre outros. Interessados podem entrar em contato pelo e-mail: naf.digital@estacio.br.

A iniciativa reforça o compromisso da Estácio com a responsabilidade social e a formação prática dos estudantes, contribuindo para o desenvolvimento da comunidade sergipana.

Texto e foto assessoria