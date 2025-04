Imposto de Renda: planejamento tributário evita erros e reduz impostos para médicos

Com o início do prazo para a entrega da Declaração do Imposto de Renda 2025, médicos e profissionais da saúde devem estar atentos para evitar inconsistências que possam levá-los à malha fina. Além disso, a escolha do regime de tributação adequado, como a pejotização, pode ser uma estratégia eficaz para reduzir a carga tributária.

Sérgio Todt, licenciado em Sergipe da Rissi Contabilidade em Saúde, alerta que a falta de planejamento pode resultar em pagamento excessivo de tributos e problemas com a Receita Federal. “Um dos principais erros é não ter acompanhamento contábil adequado. Muitos médicos acabam declarando seus rendimentos de forma errada, não registram corretamente as despesas dedutíveis ou até deixam de informar todos os ganhos”, explica.

Entre os equívocos mais comuns estão a omissão de rendimentos, especialmente para aqueles que atuam em múltiplos locais e precisam declarar todos os ganhos, sejam de plantões, atendimentos particulares ou contratos com clínicas e hospitais. Outro erro frequente é a declaração de despesas médicas inconsistentes. “As despesas médicas são dedutíveis no Imposto de Renda, mas é necessário ter cautela ao informá-las. Valores muito altos ou discrepâncias entre as informações fornecidas e as disponíveis para a Receita podem levantar suspeitas”, destaca o especialista.

Vantagens da pejotização

A pejotização, ou seja, a atuação como pessoa jurídica, pode ser vantajosa para médicos que buscam otimizar sua tributação. Enquanto a alíquota de imposto para pessoa física pode chegar a 27,5%, médicos com CNPJ podem optar por regimes como o Lucro Presumido ou o Simples Nacional, reduzindo a carga tributária para cerca de 6% a 16%.

Além da economia fiscal, a pejotização oferece vantagens como maior organização financeira, possibilidade de expansão do consultório e facilidades para contratar funcionários. “A decisão deve ser tomada com base em uma análise criteriosa do faturamento e das atividades exercidas. Um bom contador especializado na área médica pode orientar sobre a melhor escolha para cada caso”, aconselha Sérgio Todt.

Importância do planejamento contábil

O especialista enfatiza que a preocupação com a contabilidade deve começar ainda no período de internato, próximo à formatura. “É fundamental que os médicos se atentem às questões contábeis desde cedo, para que, ao ingressarem no mercado de trabalho, já tenham suas obrigações fiscais em dia”, ressalta.

A experiência de Anna Lillian Canuto, médica formada pela Universidade Federal de Sergipe (UFS), ilustra esse cenário. Ainda no último ano da faculdade, ela decidiu procurar uma assessoria contábil. “Comecei a pensar em contratar uma contabilidade porque já acompanhava a dificuldade do meu noivo em entender todas essas burocracias fiscais. Aliás, não somos nada preparados para isso durante a universidade”, conta.

Anna passou por diversas reuniões com diferentes empresas até optar pela Rissi Contabilidade, que já gerenciava seu Imposto de Renda como pessoa física. “Como não entendo nada, ter tudo de pessoa física e pessoa jurídica em uma contabilidade só facilitaria para mim. Sem dúvidas, menos uma dor de cabeça nessa rotina louca que é a medicina”, afirma.

O estudante de medicina da Universidade Tiradentes, Elomar Rezende, compartilha da mesma visão. “Busquei a assessoria contábil justamente por entender que, assim como na medicina, é essencial contar com especialistas para gerenciar áreas que fogem ao nosso conhecimento. A contabilidade é uma delas. Hoje, não há mais espaço para que os médicos lidem com essa parte de forma artesanal ou inadvertida”, explica.

Segundo Elomar, contar com a Rissi Contabilidade foi fundamental para facilitar sua rotina. “A busca pela Rissi foi justamente nesse sentido, de ter uma equipe especializada, que pudesse facilitar os processos da área contábil por mim. Assim, posso trazer mais tranquilidade para a minha vida profissional e me dedicar integralmente a ela, sem estar preocupado com questões financeiras.”

Para evitar problemas com o fisco, recomenda-se que os médicos mantenham a documentação organizada, guardando recibos, notas fiscais e comprovantes de despesas médicas e profissionais. Com um planejamento adequado e orientação especializada, profissionais da saúde podem evitar problemas com a Receita Federal e otimizar sua gestão financeira. “O médico que se organiza e busca assessoria profissional paga menos impostos e trabalha com mais tranquilidade”, conclui Sérgio Todt.

Sobre a Rissi Contabilidade

A Rissi Contabilidade Médica foi fundada por José Eduardo Rissi, em São José do Rio Preto (SP), e tem como sócios o cantor Cristiano (da dupla Zé Neto & Cristiano) e sua esposa, a influenciadora Paula Vaccari. Atualmente, o grupo possui licenciados espalhados em todos os estados do país.

A empresa oferece uma ampla gama de serviços especializados, como emissão de notas fiscais e análise tributária, com o objetivo de minimizar os custos e assegurar que os profissionais da saúde cumpram suas obrigações fiscais de forma eficiente e legal. A Rissi também se destaca pela flexibilidade nos horários e pelas condições especiais oferecidas a médicos recém-formados.

Além disso, a empresa auxilia no registro e cadastro de médicos na Junta Comercial, Cartório, Conselho Regional de Medicina, Prefeituras, hospitais e convênios, facilitando o processo de formalização e atuação dos profissionais da saúde. Essa abordagem integrada contribui para que os médicos tenham uma experiência sem complicações no gerenciamento de suas questões contábeis.

Texto e foto NV Comunicação