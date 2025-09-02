IMPULSIONANDO O EMPODERAMENTO FEMININO, O PROGRAMA ESPAÇO EMPREENDER PRA FRENTE REALIZARÁ A ‘FEIRA DO CAJU’

A cada ano que passa, é possível ver mais mulheres se tornando donas dos seus próprios negócios, investindo e desenvolvendo suas habilidades no mercado. E essa é uma das principais missões do programa Espaço Empreender Pra Frente, formar mulheres sergipanas, apoiando e valorizando o empreendedorismo feminino.

Nesta sexta-feira, 5, o programa, fruto da parceria com o Instituto de Inovação de Sergipe (Inovase), a Fundação Dom Cabral, o Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES) e o Movimento Bem Maior, realizará a ‘Feira do Caju’, no espaço do Caju Hub, localizado na Orla da Atalaia, para apresentar cada expositora formada pelo programa. O evento conta, ainda, com apoio da Prefeitura de Aracaju, através da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico e Inovação, e do Governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual de Políticas Públicas para Mulheres.

Para a gestora de Inovação do Instituto e educadora social da Fundação Dom Cabral, Gabriela Rezende, eventos como esse reforçam a participação das mulheres nos espaços e cargos de poder. “O empreendedorismo feminino é capaz de transformar a realidade de muitas mulheres, que passam a ter sua própria fonte de renda, alcançando muitas vezes a liberdade financeira. Precisamos valorizar e prestigiar cada empreendedora que estará expondo na feira depois de finalizarem o curso, é um verdadeiro momento de celebração”, destacou.

Cada edição da ‘Feira do Caju’ realizada é uma forma de impulsionar o impacto social que iniciativas como o Programa Espaço Empreender Pra Frente geram na vida das participantes e na economia criativa. O programa tem se consolidado como um espaço de troca de experiências e fortalecimento de uma rede de mulheres que acreditam no poder do empreendedorismo como ferramenta de transformação social.

Serviço:

O quê: Feira do Caju

Quando: Sexta-feira, 5 de setembro

Horário: A partir das 17h

Onde: Caju Hub – Espaço J. Inácio (Orla da Atalaia) Aracaju/SE

Entrada: Gratuita

Texto e foto Obará Comunicação Integrada/Assessoria de Imprensa/Ascom Inovase