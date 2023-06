Indústria de confecção de roupas gera emprego e movimenta economia da moda

Localizada no distrito industrial de Socorro, Inovare gera 75 empregos e produz roupas para marcas de grife

A indústria da moda é um dos setores mais importantes para a movimentação da economia mundial. Ela desempenha um papel fundamental na geração de emprego, além de impulsionar o comércio local. Esse é o atual cenário da empresa Inovare, instalada há mais de quatro anos no distrito industrial de Nossa Senhora do Socorro, município da região da Grande Aracaju. A empresa de confecção de peças de vestuário contribui para a geração de trabalho e renda da comunidade socorrense.

“Sem dúvida, a questão do emprego e renda para a comunidade são alguns dos impactos positivos alcançados com a abertura da nossa indústria neste local, porque 95% dos nossos funcionários hoje são da região de Nossa Senhora do Socorro”, frisa a sócia-administradora da Inovare, Valdice Sanchez. Atualmente a empresa possui 75 funcionários, entre 43 diretos e mais 32 indiretos.

Clientela

A empresa abrange uma variedade de peças masculinas e femininas em sua linha de produção, como calça, camisa, bermuda, tanto para o público masculino quanto feminino. A empresa trabalha com dois tipos de produção: para venda direta, através da marca própria Arcko, loja que fica na frente da empresa; e produção para outras marcas.

“Nessa época junina, cresce a procura por camisas xadrez. Nosso forte é a alfaiataria para a moda office/trabalho. Nossa clientela varia desde marcas renomadas e de grife, como também para clientes de escritório, como advogados, juízes, médicos, delegados e pastores”, destaca Valdice Sanchez.

O secretário de Estado do Desenvolvimento e da Ciência e Tecnologia (Sedetec), Valmor Barbosa, lembra a importância da indústria da moda, principalmente durante os festejos juninos, que estão acontecendo em Sergipe. “A indústria da moda é um segmento tradicional e bastante relevante para a economia sergipana. E Junho, em especial, é um período de grande importância para a produção da indústria têxtil, estimulando o mercado e a geração de emprego e renda”, completa.

Produção da peça

O processo consiste em quatro etapas: a preparação da frente; da parte traseira; a montagem da peça; e o acabamento. Além disso, ainda conta com as fases de costura, modelagem, corte, desenvolvimento da peça e inspeção. Todo o processo de produção de um lote pode durar até um mês de trabalho.

Quanto maior for a demanda do cliente, maior será o tempo de trabalho para finalizar a produção, explicou Sanchez. “Em média, a empresa produz 6 mil peças por mês. O tempo de produção de cada peça depende da demanda do cliente. O tempo médio até chegar ao consumidor final é de uma semana. Mas, se o cliente precisar de mil peças de um lote, esse processo demora um pouco mais.

Incentivo estadual

Para se instalar no distrito industrial de Socorro, a indústria Inovare recebeu incentivo locacional da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe (Codise), através do Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial (PSDI) que busca estimular a economia na atração de novos negócios através da concessão de incentivos. Segundo o presidente da Codise, Ronaldo Guimarães, o estado está de portas abertas para os investidores.

“O PSDI é uma importante ferramenta do Estado para promover a ampliação e a implantação de empresas em Sergipe, atraindo investidores e gerando empregos e fortalecendo a cadeia produtiva. Através do programa, o estado oferece benefícios, a exemplo do fiscal e locacional, e competitividade para as empresas no mercado”, afirma Ronaldo, presidente da Codise, companhia vinculada à Sedetec.

Tecnologia e inovação

De acordo com a sócia-administradora da Inovare, a empresa investe em tecnologia e inovação para melhorar a qualidade do seu produto. “A gente sempre procura comprar máquinas modernas com baixo consumo de energia. Além disso, pensamos no bem-estar de nossos funcionários, por isso também investimos em cadeiras anatômicas, que dão todo o conforto para eles terem uma boa produtividade e qualidade”, reforça Valdice.

Uma das funcionárias da empresa é a embaladora Maria Kaylane, de 19 anos. Essa é a sua primeira experiência em emprego com carteira assinada. Ela conta o que a experiência traz para a sua vida. “Na Inovare, tenho o arbítrio para participar por várias etapas do processo de produção das peças. Aqui, tive oportunidade de ter aprendizados em relação à organização, agilidade e atenção. Esses conhecimentos vou levar para minha vida”, exemplifica a embaladora.

Foto Erick O’hara

Por Maira Andrade