INDÚSTRIA DOS FESTEJOS JUNINOS GERA EMPREGOS E FORTALECE OS DIVERSOS SETORES DA ECONOMIA EM SERGIPE

Os festejos juninos promovidos pelo Governo de Sergipe representam a força da tradição do ‘País do Forró’. Além do pertencimento promovido pela identidade cultural, o ciclo junino movimenta a cadeia produtiva no estado, beneficiando desde trabalhadores informais, como os ambulantes que ampliam sua renda no período, até o conjunto de empresas e profissionais que atuam no turismo e em diversos setores da economia.

A indústria do São João abrange, por exemplo, a costureira de bairro, o estilista, o vendedor de comida típica, a cozinheira dos quitutes da época, a dona de casa que ganha uma renda extra fazendo produções de beleza, o motorista de aplicativo, o jovem que conseguiu sua primeira oportunidade de emprego a partir da vaga temporária, o músico, o operador de som e tantos outros trabalhadores à frente ou empregados nas diversas atividades que se beneficiam com o período.

Segundo o subsecretário de Estudos e Pesquisas da Secretaria Especial de Planejamento, Orçamento e Inovação (Seplan), o economista Ciro Brasil, que é responsável pelo Observatório de Sergipe, são 118 atividades potencialmente beneficiadas pelos festejos juninos, direta e indiretamente, e cerca de 70 mil pessoas envolvidas nessas atividades somente no mercado formal de trabalho. “No São João, a gente tem essa movimentação fantástica. Nessas 118 atividades beneficiadas há uma pluralidade em maior ou menor grau impactadas. São ramos da economia, a exemplo da produção de milho, produção de bebidas, trabalhadores de atacado e varejo, por exemplo, que movimentam a cadeia junina”, destaca.

Ciro acrescenta que, o São João movimenta quase 1/4 da economia, desde a parte da agricultura, com quem planta milho, amendoim, até a indústria, como a de bebidas, e o setor de comércio e de serviços, com uma enorme gama de atividades econômicas que são incrementadas e geram mais renda no período junino.

O impacto positivo é sentido não só na capital, mas em todo o ‘País do Forró”. Em Estância, Lourdes Silva Barbosa, de 50 anos, trabalha em uma loja de cosméticos há dez anos, e conta que os festejos por todo o estado ajudam a ampliar as vendas. “A movimentação aqui está muito intensa, neste mês vendemos bem de verdade. As mulheres buscam muitos produtos, os homens também vêm comprar perfumes e outros produtos de beleza. Também vendemos muita maquiagem, produtos de cabelo porque, com as chuvas de junho, as mulheres querem manter os cortes intactos. Vendemos para muitas pessoas de outros municípios da região que vêm para cá, abrangendo um grande público”, conta.

Para agradar ainda mais os clientes, Lourdes revela que a equipe capricha na decoração temática da loja, ajudando as vendas, também, de outros comércios, a exemplo dos que trabalham com itens decorativos. “Fazemos um estoque prévio muito bom, com antecipação dos pedidos para não faltar nada, tanto para mulheres quanto para homens. Além disso, também fazemos toda a ornamentação da loja, com balões e bandeirinhas. Todo o atendimento é pensado no clima junino”, acrescenta.

Resultados

A programação junina de Sergipe atraiu 772.063 pessoas em 2024, entre elas 162 mil turistas, que geraram um impacto de R$ 80 milhões na economia local. Os eventos envolveram 389 atrações, das quais 204 eram sergipanas, além de ter impulsionado a criação de 780 novos postos de trabalho para ambulantes, 301 para barracas de fogos, 161 para bares e restaurantes e 344 para hotéis e pousadas, conforme dados da Fecomércio e do Observatório de Sergipe, a partir de um investimento de R$ 27 milhões – dos quais R$ 7 milhões foram captados por patrocínios. “Os setores de bares e restaurantes, de ambulantes, hotéis e de transporte costumam gerar mais novos empregos nessa época do ano”, enfatiza Ciro Brasil.

Em 2025, o impacto deve ser ainda maior. Somente com relação às apresentações, são 701, das quais 635 são de artistas sergipanos, representando mais de 90% da programação. O presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Sergipe (ABIH/SE), Antônio Carlos Franco Sobrinho, está confiante de que os resultados deste ano serão ainda mais promissores do que em 2024. “Já observamos um aumento significativo nas reservas, e a taxa preliminar para o período do São João já atinge 80%, com tendência de crescimento à medida que a festa se aproxima. Isso demonstra o quanto o calendário junino se consolidou como um dos principais motores do turismo em Sergipe, gerando impacto direto na hotelaria, no comércio e em toda a cadeia produtiva do setor”, afirma.

Para o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) – Seccional Sergipe, Bruno Dória, a organização da gestão estadual com anúncio antecipado do calendário de eventos anual ajudou a movimentar o estado. “O governo Fábio Mitidieri, desde o começo do seu mandato, vem investindo fortemente na indústria do turismo, que é uma indústria que não colhe o fruto imediato, mas vai galgando o espaço no decorrer dos anos e, com certeza, ele só vai aumentar porque Sergipe se torna um roteiro. Essa repetição de eventos é importantíssima para um calendário ativo turístico, para que as pessoas possam se programar para vir. Sergipe está entrando no cenário nacional de eventos e isso atrai cada vez mais turistas nacionais e, quiçá, internacionais”, relata.

Obras

Neste ano, uma novidade deve gerar ainda mais oportunidades e geração de empregos para os sergipanos, já que o setor de obras, um dos que mais empregam no estado, deve ser beneficiado, também, com o ciclo junino. A gestão estadual anunciou que parte dos recursos gerados para o Estado por meio dos festejos juninos de Sergipe, será utilizada em obras públicas.

Entre as obras previstas estão a reforma e ampliação do Hospital Regional de Propriá, ampliação do Hospital da Criança e bases do Samu 192 Sergipe, nos municípios de Aquidabã e Lagarto.

Foto: Igor Matias