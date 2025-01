Indústria potencializa resultados positivos de SE na geração de empregos

O crescimento expressivo no número de empregos em Sergipe é resultado direto das ações estratégicas implementadas pelo Governo do Estado, que tem intensificado medidas de capacitação e geração de vagas. Nesse cenário, as políticas de incentivo à industrialização promovidas pela Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe (Codise), vinculada à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec), foram fundamentais para consolidar o estado como destaque nacional em 2024.

Segundo os dados mais recentes do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), o estado cresceu 32,9% no saldo de novembro de 2024, com o setor industrial ocupando a terceira posição entre as atividades que mais contribuíram para o índice. Analisados pelo Observatório de Sergipe, os dados do Caged mostram que, de janeiro a novembro de 2024, o saldo de empregos no estado foi de 17.385.

Desse total, 1.981 ocorreram no setor industrial, que responde por um estoque de 571.856 postos de trabalho. A Grande Aracaju se destaca como a região com maior estoque de emprego no setor, com 268.251 trabalhadores, seguida do Centro Sergipano, com 102.778.

Na avaliação do diretor-presidente da Codise, Ronaldo Guimarães, o setor industrial se mantém como um dos principais pilares da economia sergipana, com potencial de alavancar o desenvolvimento regional.

“Estamos vendo a indústria ser cada vez mais protagonista no crescimento econômico de Sergipe, com a chegada e ampliação de empresas que reconhecem nossas potencialidades. São empresários e grupos que acreditam que nosso estado reúne as condições necessárias de desenvolvimento, com infraestrutura adequada e políticas de incentivo atrativas, frutos de uma visão do governador Fábio Mitidieri”, afirmou Ronaldo.

Considerando o mesmo período de 2023, o setor industrial também registrou crescimento numérico em relação ao estoque de empregos. Enquanto de janeiro a novembro de 2024 foi registrado um estoque de 571.856, no ano anterior o mesmo dado foi de 555.273. Outro destaque foi o aumento do saldo de mulheres empregadas no setor. Nos 11 primeiros meses de 2024, esse índice foi superior a 1970, enquanto em 2023 o saldo foi negativo (-21) de janeiro a novembro.

A atividade industrial específica que mais contribuiu para a geração de empregos em Sergipe foi a fabricação de material elétrico e eletrônico para automotores, exceto baterias, com saldo de 444 empregos e estoque de 11.080 trabalhadores. Além disso, setores como a produção de laticínios, a confecção de artefatos têxteis e a fabricação de calçados também se destacaram como importantes geradores de empregos, reforçando a diversificação da indústria local.

Impacto para a população

Os dados do Caged, publicados pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), materializam-se no cotidiano dos sergipanos, transformando a realidade de inúmeras famílias e trabalhadores. É o caso de Paulo Henrique, funcionário da Mizu Cimentos. Beneficiária do PSDI, a empresa inaugurou sua fábrica no município de Nossa Senhora do Socorro em novembro de 2024, com perspectiva de criar aproximadamente 1.500 empregos no pico de produção. Desde a revitalização até a entrada em operação, a indústria priorizou a contratação de mão de obra local.

“Estava desempregado e tive a oportunidade de conquistar um emprego na Mizu. É uma alegria enorme ver todo o nosso trabalho e esforço sendo reconhecidos com a inauguração da fábrica, que vai gerar empregos e impulsionar o crescimento do estado. Esse empreendimento terá um impacto significativo na região de Socorro, oferecendo novas chances para muitas pessoas. Minha família está celebrando esse novo capítulo, que representa um futuro promissor para todos nós”, comemorou Paulo.

Impacto para o Estado

Os resultados positivos indicam que Sergipe é um destino promissor para investidores. Durante 2024, o Conselho de Desenvolvimento Industrial (CDI), vinculado à Sedetec, aprovou 48 novos incentivos fiscais e locacionais para empresas de diversos setores dentro do Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial (PSDI). Elas projetam a criação de 1.682 empregos no estado, com investimentos estimados em R$ 872.347.840,56.

“Temos uma política de incentivos arrojada, uma das mais atrativas do Brasil. Além disso, estamos trabalhando continuamente para prospectar cada vez mais negócios para Sergipe, mostrando o quanto nosso estado é rico e promissor. O crescimento no número de empregos em 2024 reflete esse esforço, e nossa intenção é de que em 2025, a indústria impulsione esses números ainda mais”, declarou o secretário da Sedetec, Valmor Barbosa.

Foto: Erick O’Hara