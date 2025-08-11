INFRAESTRUTURA: ARACAJU RECEBE ENCONTRO NACIONAL PARA DESTRAVAR OBRAS E COMBATER MODELOS IRREGULARES

Na próxima quarta-feira, 13 de agosto, Aracaju vai sediar um dos debates mais estratégicos para o futuro das obras públicas no Brasil.

A capital sergipana será o ponto de encontro de especialistas, autoridades e empresários no Diálogos Regionais CBIC-CAIXA – Infraestrutura, evento que chega à sua 7ª edição e promete colocar na mesa temas urgentes para o setor: da desburocratização e eficiência dos investimentos ao enfrentamento de modelos irregulares na construção civil.

Realizado pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) e pela Associação Sergipana de Obras Públicas e Privadas (Aseopp), com apoio da CAIXA, o encontro começa às 14h no Quality Hotel Aracaju e será marcado por debates diretos e qualificados.

O presidente da Aseopp, Luciano Barreto, destaca que Sergipe vive um momento decisivo, “O que será discutido aqui não é somente do interesse de empresários ou gestores públicos. É de interesse direto de cada cidadão que espera por obras de qualidade, entregues no prazo e com uso eficiente dos recursos públicos. Também vamos tratar de um problema que prejudica o mercado e o consumidor: as chamadas ‘Associações Pró-Construção’, um modelo que não segue a lei e coloca em risco quem investe.”

A programação inclui apresentações da Caixa Econômica Federal, representantes da Emurb e da Sedurbi, além de especialistas que trarão dados atualizados do SINAPI. Também haverá espaço para tratar de um dos maiores gargalos da infraestrutura nacional: o alto número de obras paralisadas no país.

A entrada é gratuita, mas as vagas são limitadas.

Por Marcelo Carvalho