Inovação é tema de seminário sobre Economia Criativa

As inscrições estão abertas na Loja Virtual do Sebrae/SE

Na próxima terça-feira, 28, os empresários do setor criativo serão contemplados com uma programação especialmente desenvolvida para essa área de atuação. O Sebrae Sergipe vai promover o Seminário de Economia Criativa – Despertando a Inovação , em seu auditório, das 19h às 22h.

Durante o Seminário, serão abordados temas como criatividade, o cenário local da economia criativa e a discussão sobre políticas públicas no setor. Para isso, o evento vai oferecer três palestras com profissionais de referências no setor: o produto cultural e músico André Lira, que é consultor de negócios e inovação da economia criativa; a doutora em Desenvolvimento Econômico e Políticas Públicas no setor, professora Verlane Aragão; e Luciana Braga Silveira, servidora do Escritório Estadual da Cultura em Sergipe.

Para Bianca Faria, analista técnica do Sebrae, o seminário funciona como uma oportunidade de atualização e de profissionalização dos empreendedores. “É importante que os empresários da área se vejam como uma empresa e possam enxergar o que querem com o seu trabalho, dentro do panorama da economia criativa. Que eles possam acreditar no empreendedorismo criativo como sua primeira opção de renda”, explicou.

Os interessados em participar do Seminário de Economia Criativa podem se inscrever na Loja Virtual do Sebrae.

Por Yasmin Déda