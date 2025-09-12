Inovase abre inscrições para o Jovem Tech e anuncia novas turmas em 2 programas

Estão abertas as inscrições para o Programa Jovem Tech, que chega com mais uma edição reafirmando seu papel como uma das iniciativas mais transformadoras na preparação de jovens talentos para o mercado da tecnologia. O programa combina aprendizado teórico, prática aplicada e visão de futuro, permitindo que os participantes adquiram competências essenciais para se destacar no setor que mais cresce no mundo.

De acordo com a gestora de Inovação, Gabriela Rezende, o Jovem Tech é mais que um curso de qualificação: é um movimento de transformação social. “O Jovem Tech vai além da formação técnica. Ele desperta nos jovens a confiança de que podem transformar suas próprias histórias e, ao mesmo tempo, contribuir para o desenvolvimento do nosso estado. Cada turma representa uma oportunidade de potencializar talentos, abrir portas e preparar cidadãos para um futuro em que inovação e oportunidade caminham juntos”, afirma.

O programa, que já impactou diretamente a trajetória de centenas de participantes, tem inscrições abertas de forma on-line e gratuita. As vagas são limitadas e destinadas a jovens que desejam impulsionar sua carreira na área de tecnologia, conectando-se com um ambiente de inovação e oportunidades. E conta, também, com o apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico e Inovação, e tem como parceiros estratégicos as empresas Vox Popi, Banese Card, TLD, X-Process, Chip, Netiz e Sergás.

Espaço Empreendedor Pra Frente Aracaju

Paralelamente, serão abertas as inscrições para a quarta turma do Empreender Pra Frente, programa de qualificação que já beneficiou inúmeros jovens sergipanos. A iniciativa é voltada ao desenvolvimento profissional e pessoal, com foco em estimular a criatividade, o empreendedorismo e a inclusão social. Cada edição do Pra Frente tem ampliado as perspectivas de empregabilidade dos participantes, reforçando o compromisso com a construção de um futuro mais promissor para a juventude.

A iniciativa é fruto da parceria entre o Instituto de Inovação de Sergipe (Inovase), a Fundação Dom Cabral, o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), o Movimento Bem Maior, G Mendes Governança e Gestão, além da Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação (Semde), e do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Política das Mulheres (SPM).

Para Gabriela, o programa impacta diretamente na vida de todas as participantes e reforça uma rede local. “O empreendedorismo feminino é capaz de transformar a realidade de muitas mulheres, que passam a ter sua própria fonte de renda, alcançando muitas vezes a liberdade financeira. Por isso, o Inovase inicia uma nova turma com foco nas mulheres sergipanas”, explica.

Ensino digital

Outra oportunidade de destaque é o Programa Gratuito de Ensino Digital, fruto de uma parceria entre a Universidade Estadual do Ceará (UECE), a Dell Computadores do Brasil, o Instituto de Inovação de Sergipe (Inovase) e outras instituições. Com abrangência nacional, a iniciativa oferta 2.000 vagas em cursos on-line pela plataforma Dell Accessible Learning (DAL), com metodologias acessíveis e flexíveis. Os interessados podem escolher até dois cursos simultaneamente, em áreas como informática, Excel, inglês aplicado à tecnologia, metodologias ágeis, HTML e CSS, Python e suporte técnico em TI.

Este programa é realizado pela Universidade Estadual do Ceará (UECE), por meio da Pró-Reitoria de Extensão (Proex), do Centro de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Dell (Lead), do Laboratório de Desenvolvimento e Inovação da UECE (LDI) e do Instituto de Estudos, Pesquisas e Projetos (Iepro), em parceria com o Instituto de Inovação de Sergipe (Inovase) e a Prefeitura de Aracaju, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação. Se tornando assim, uma iniciativa gratuita e voltada, preferencialmente, para jovens e adultos que já participam de ações de qualificação do Inovase, mas também está aberto ao público em geral, promovendo maior acesso e inclusão digital em todo o país. As inscrições terão início no dia 15 de setembro.

Texto e foto Obará Comunicação Integrada