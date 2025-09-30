INOVASE INICIA OUTUBRO COM SELEÇÃO PARA O PROGRAMA GRATUITO DE ENSINO DIGITAL DE ABRANGÊNCIA NACIONAL

O Instituto de Inovação de Sergipe (Inovase) abriu as inscrições para o Programa Gratuito de Ensino Digital de Abrangência Nacional, que disponibiliza vagas em cursos 100% gratuitos, todos com certificação. A iniciativa tem como foco ampliar o acesso à formação em áreas estratégicas para o mercado de trabalho, oferecendo oportunidade de qualificação para jovens, adultos e pessoas com deficiência.

As capacitações contemplam conteúdos de Informática Prática, Microsoft Excel, Inglês Básico 1 e 2 com foco em TI, Metodologias Ágeis, Desenvolvimento de Sites (HTML e CSS), Introdução a Python e Suporte Técnico em TI. Cada participante pode se inscrever em até dois cursos simultaneamente e, ao concluir, terá a possibilidade de realizar novas matrículas em outros módulos.

As inscrições podem ser feitas através do link: https://leadfortaleza.com.br/dal/selections/85?selectionStatus=OPEN e seguem abertas até o dia 15 de outubro, enquanto as aulas estarão disponíveis até 1º de dezembro de 2025. De acordo com a coordenação do Inovase, o programa dará prioridade a jovens e adultos que já participam de ações de qualificação do instituto. Pessoas com deficiência também terão acesso garantido, contando com recursos de acessibilidade ao longo do processo.

Para a gestora de Inovação do Instituto, Gabriela Rezende, mais do que um conjunto de cursos, o Ensino Digital representa um movimento de inclusão e transformação. “Queremos proporcionar a cada participante a chance de desenvolver competências que fortalecem sua atuação no mercado de trabalho e ampliam horizontes pessoais e profissionais”, afirmou.

O programa é uma realização da Universidade Estadual do Ceará (UECE), por meio da Pró-Reitoria de Extensão (PROEX), do Centro de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Dell (LEAD), do Laboratório de Desenvolvimento e Inovação da UECE (LDI) e do Instituto de Estudos, Pesquisas e Projetos (IEPRO), em parceria com o Instituto de Inovação de Sergipe (Inovase). A iniciativa conta ainda com o apoio da Prefeitura de Aracaju, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação.

Obará Comunicação Integrada – Foto: Ascom Inovase