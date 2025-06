Inovase realiza Feira do Caju com foco no empreendedorismo feminino e negócios com propósito

O Caju Hub, no Espaço J. Inácio, na Orla da Atalaia, será palco, nesta quinta-feira, 5, de uma tarde dedicada ao fortalecimento do empreendedorismo feminino. A programação começa às 14h, com a palestra “Mulheres que Transformam”, reunindo três empreendedoras que têm se destacado pela criatividade, autenticidade e impacto social de seus negócios.

Participam do bate-papo Jéssica Lessa, idealizadora das marcas @opps.loja e @almasergipana, que mescla tradição e inovação em peças artesanais de design contemporâneo; Rafaela Castro, criadora da @seveerinas, cuja produção valoriza a cultura nordestina como símbolo de resistência e potência; e Luciana Almeida, fundadora da @soutodasfit, marca de moda fitness voltada para corpos reais. A mediação será feita pela coordenadora do Instituto de Inovação de Sergipe (Inovase), Gabriela Rezende.

“Essa é uma oportunidade de mostrar o quanto o empreendedorismo feminino tem força, criatividade e impacto real na vida das pessoas. Cada uma dessas mulheres construiu seu negócio a partir de vivências potentes, com propósito e conexão com o território. A proposta do Caju Hub é justamente essa: ser um espaço de apoio, visibilidade e transformação para quem empreende com significado”, afirma Gabriela Rezende.

Logo após, a partir das 16h, o público poderá conferir a Feira do Caju, que reúne produtos autorais desenvolvidos por mulheres empreendedoras participantes do programa Espaço Empreender Pra Frente. Os itens à venda refletem o compromisso com a criatividade, o propósito e o impacto social positivo.

A entrada é gratuita e o evento segue até as 20h. A proposta é incentivar o consumo consciente, fortalecer a economia local e dar visibilidade às trajetórias de mulheres que empreendem com identidade e significado.

Serviço

O quê: Palestra “Mulheres que Transformam” + Feira do Caju

Quando: Quinta-feira, 5 de junho

Horário: Palestra às 14h | Feira das 16h às 20h

Onde: Caju Hub – Espaço J. Inácio (Orla da Atalaia)

Entrada gratuita

Obará Comunicação Integrada