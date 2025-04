Inscritos no concurso do Banese já podem conferir os locais de prova

Provas serão aplicadas no próximo domingo, 06. Os cerca de 35 mil candidatos devem acessar o site da Fundação Cesgranrio para saber onde realizarão as provas, e também para imprimir o cartão de confirmação da inscrição.

Os 34.899 candidatos inscritos para o concurso público 2025 do Banese já podem consultar os locais onde realizarão as provas e imprimir o cartão de confirmação de inscrição, pois a Fundação Cesgranrio, banca responsável pela realização do certame, disponibilizou as informações no site da instituição, o www.cesgranrio.org.br , onde os inscritos também poderão conferir todos as regras e detalhes do concurso. As provas serão realizadas no próximo domingo, 06 de abril.

Os candidatos que após a divulgação dos locais de prova tiverem dúvidas sobre endereço, vagas reservadas, nome social ou adaptações razoáveis para a participação no concurso, devem entrar em contato com a Cesgranrio nos dias 03 e 04/04 através do telefone 0800 701 2028, das 9h às 17h. As provas serão aplicadas em Aracaju, Estância, Itabaiana, Nossa Senhora da Glória e Propriá. O resultado final do processo seletivo está previsto para o dia 17 de junho.

Esse é o primeiro concurso do Banese em 2025, e estão sendo disponibilizadas 55 vagas para preenchimento imediato, sendo 35 para o Nível Médio (Técnico Bancário I) e 20 para o Nível Superior (Técnico Bancário III), e mais 800 vagas para formação de Cadastro de Reserva. Os convocados para as vagas de TBI terão salário inicial de R$ 2.916,30 e após três meses, esse valor passará para R$ 3.197,22. Já para os convocados como TBIII, o salário será de R$ 5.720,79.

Entre os benefícios de ser um funcionário Banese estão: vale-alimentação; vale-refeição; auxílio-creche; gratificação semestral paga nos meses de janeiro e julho referentes ao valor do salário mensal, e proporcional aos meses trabalhados; vale-transporte; participação nos lucros e resultados mediante aplicação das regras estabelecidas em Convenção Coletiva; plano de saúde médico e odontológico; e plano de previdência complementar.

Ascom Grupo Banese