Instalado, reunião marcou a instalação do Comitê Gestor do Sergipe 2050

O Comitê Gestor do Sergipe 2050 foi oficialmente instalado. A reunião aconteceu nesta quarta-feira (19), na Agência Desenvolve-SE, com a presença de representantes do Governo de Sergipe, da iniciativa privada e de organizações da sociedade civil que atuam como instituições parceiras. O objetivo foi apresentar o resultado do primeiro ciclo iniciado em 2024, quando foram construídos os cenários prospectivos de Sergipe para 2050.

Em 2024, a Secretaria de Estado da Casa Civil (Secc), por meio da Secretaria Especial de Planejamento, Orçamento e Inovação (Seplan), formalizou um Acordo de Cooperação Técnica com a Agência Desenvolve-SE com vistas na implementação do planejamento para a efetivação do programa Sergipe 2050. Contudo, foram mobilizados agentes estratégicos para a reflexão compartilhada, através de seminários, oficinas e outros eventos que reuniu mais de 500 especialistas com o intuito de trocar conhecimentos, ideias e experiências.

A iniciativa é multi-institucional, organizada em rede, e transparente nos processos e decisões. “Na instalação do Comitê Gestor, pactuamos com uma série de organizações e instituições para alinhar os próximos passos e avançar na definição das estratégicas para os próximos meses, de forma que consigamos dar passos para que, cada vez mai,s o Sergipe 2050 possa se espalhar além da atuação de cada organização, mas, sobretudo, ganhando toda a sociedade em torno de como pensamos o nosso futuro”, comenta o Secretário Especial de Planejamento, Orçamento e Inovação, Júlio Filgueira.

Durante a reunião inaugural, o presidente da Agência Desenvolve-SE, Milton Andrade, afirmou que chegou o momento de agir em favor do futuro. “Em 2024, discutimos e planejamos. Agora, em 2025, chegamos ao momento da ação. Devemos passar para ações concretas, sobre as quais discutimos anteriormente para que o Sergipe 2050 já comece a impactar diretamente no dia a dia da sociedade. Por isso, esse é um projeto de política de Estado, não de governo, para que possamos fazer do nosso estado o que sempre sonhamos: que ele seja o melhor e mais organizado da nossa Nação”, declara.

A primeira reunião do Comitê Gestor teve como pauta a retrospectiva 2024, a apresentação dos cenários prospectivos, da plataforma digital e do plano de trabalho para 2025-2027. “Já avançamos bastante com o esforço mútuo das instituições parceiras. Conseguimos produzir os cenários para Sergipe até 2050 e apresentamos o plano de trabalho dos próximos três anos e as contribuições que gostaríamos que eles fizessem para sairmos desses cenários criados e chegarmos à construção do futuro”, explica o diretor de Projetos Estruturantes e de Planejamento de longo prazo, Guilherme Maia Rebouças.

Fazem parte do Comitê Gestor do Sergipe 2050, agentes de fomento à inovação, movimentos políticos e sociais organizados, e instituições de ensino superior e pesquisa em Sergipe. Para o presidente do Instituto de Tecnologia e Pesquisa (ITP), Paulo do Eirado Dias Filho, o instituto tem muito a contribuir com o Comitê. “O ITP trabalha com ciência, com tecnologia e desenvolvimento de patentes. Então, essa Nova Economia já é vivenciada dentro do nosso instituto. A partir dessa realidade, pretendemos trazer para o futuro indicadores que venham a consolidar a Nova Economia em Sergipe”, destaca.

Sergipe 2050

Sergipe 2050 é uma iniciativa que une governo, sociedade civil, academia e setor produtivo para planejar um futuro próspero e sustentável para Sergipe. O projeto define como horizonte os próximos 26 anos de planejamento para as ações a serem priorizadas pelo Poder Executivo estadual, e se apresentam como uma política de Estado que transcende mandatos e cujo legado beneficiará as gerações atual e seguintes.

Conheça o Sergipe 2050 acessando o site.

Foto: Agência Desenvolve-SE