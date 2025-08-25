Instituto em Paripiranga vai inaugurar nova sede com foco em saúde, educação e inclusão

INASP atua como Organização Social e já realiza mais de 1000 atendimentos mensais com projetos voltados ao bem-estar, formação cidadã e participação social

O Instituto Nacional de Apoio ao Serviço Público (INASP), Organização Social (OS) que atua na administração de unidades públicas nos estados da Bahia e de Sergipe, está prestes a inaugurar sua nova sede em Paripiranga (BA). O novo espaço abrigará a matriz administrativa da instituição e contará com infraestrutura ampliada para fortalecer tanto a gestão quanto os serviços gratuitos prestados nas áreas de saúde, educação e assistência social.

Localizada no Centro da cidade, a nova unidade ocupa uma área de 300 m² e foi projetada para oferecer um ambiente humanizado e acessível. Além do setor administrativo, contará com salas especializadas para atendimento de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), espaços destinados a ações educativas e comunitárias, sala sensorial, consultórios médicos e multiprofissionais, estrutura para fisioterapia, psicologia e assistência social, além de ambientes equipados para exames, como ultrassonografia. Essa configuração permitirá reunir, em um único local, atendimentos de saúde, atividades preventivas, apoio psicossocial e ações culturais, garantindo mais agilidade e conforto para a população.

“A nova sede foi planejada para reunir e aproximar todos os serviços que o INASP já disponibiliza. Teremos desde consultas médicas até ações educativas e culturais no mesmo espaço, oferecendo mais qualidade e comodidade a quem busca nosso atendimento”, afirma Cleiton Oliveira, presidente do conselho fiscal e diretor de projetos sociais do INASP.

O INASP é uma OS que atua como parceira do poder público, prestando apoio técnico e operacional para ampliar o alcance dos serviços essenciais. Sua atuação vai desde a gestão de unidades de saúde e outros equipamentos até a execução de programas de prevenção e promoção da qualidade de vida. A equipe é formada por profissionais de diversas áreas, com foco na prevenção e no fortalecimento dos vínculos comunitários.

“Estamos aqui para somar com o poder público, seja municipal ou estadual, e levar soluções onde a rede sozinha não consegue chegar. Nosso objetivo é ampliar o acesso, manter a qualidade e preservar o vínculo próximo com a comunidade, para que as ações sejam realmente efetivas”, reforça Cleiton Oliveira.

Trajetória

O INASP surgiu em 2014, quando Cleiton Oliveira criou uma escolinha de futebol com propósito social, ao lado de José Carlos Santana, atual presidente da instituição. Em 2017, passou a se chamar Associação Desportiva e Social Futura Geração e, em 2020, adotou o nome atual, ampliando seu campo de atuação e incorporando uma equipe multiprofissional.

Atualmente, a organização desenvolve uma série de projetos sociais e de saúde, como a escolinha de futsal, que há 10 anos atende crianças e adolescentes, a fisioterapia domiciliar para pacientes acamados, o programa “50+ Saudável”, que oferece atividades físicas para idosos com acompanhamento especializado, além de iniciativas voltadas ao acompanhamento de pessoas com hipertensão e diabetes, como o Hiperdia e o Glicemia. Também promove eventos esportivos e culturais voltados à preservação e valorização das tradições de Paripiranga e do Nordeste.

Sobre o INASP

Previsto na Lei Federal nº 9.637/1998, o INASP adota o modelo de Organização Social (OS), que autoriza instituições privadas sem fins lucrativos a atuarem em áreas de interesse público mediante metas e indicadores estabelecidos em contratos de gestão. Esse formato proporciona mais agilidade na execução dos serviços, otimiza recursos e assegura um atendimento alinhado às necessidades da população.

O instituto possui cerca de 800 colaboradores e prestadores de serviços, distribuídos entre municípios da Bahia e Sergipe, e conduz, por meio de contratos e termos de colaboração, projetos nas áreas de saúde, educação, assistência social e inclusão, sempre pautada pela qualidade, humanização e resultados.

Texto e foto NV Comunicação