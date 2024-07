Instituto Luciano Barreto Jr investe na capacitação de educadores

Os temas abordados incluem estratégias de ensino inovadoras

O Instituto Luciano Barreto Júnior (ILBJ), braço social da Construtora Celi, iniciou na última segunda-feira, 1º de julho, um importante curso de capacitação para seus educadores sociais. Este treinamento, que vai até o dia 5 de julho, é liderado pelo Prof. Dr. Alexandre Menezes Chagas, doutor em Educação e Comunicação pela UNIT, e pesquisador nas áreas de tecnologias educacionais, redes sociais digitais, cibercultura, aprendizagem significativa e ativa.

O curso visa atualizar as práticas pedagógicas dos educadores, focando em metodologias ativas que tornam o aprendizado mais envolvente e significativo para os jovens do Projeto Conectando com a Vida. Os temas abordados incluem estratégias de ensino inovadoras e técnicas para criar cenários de aprendizagem que engajem os estudantes.

Valéria Freire, gerente e coordenadora pedagógica do ILBJ, ressalta a importância dessa iniciativa: “A atualização didático-pedagógica do educador social no ILBJ está entre as prioridades da instituição. A qualidade do trabalho pedagógico desenvolvido com adolescentes e jovens no âmbito da educação “Não Formal” depende da formação constante e atualização ininterrupta do profissional para que o ensino seja potencializado e desperte o engajamento do aprendente. Esta formação tem o objetivo, a princípio, de fomentar no educador uma revisão da própria prática educativa, privilegiando a construção coletiva do conhecimento e favorecendo o desenvolvimento do pensamento crítico e criativo. Em um segundo momento, tem em vista sensibilizar os educadores do ILBJ para discussão de uma nova e inovadora visão sobre os processos didático-pedagógicos e metodológicos, instrumentalizando desta forma o trabalho do educador em sala de aula.”

A preocupação da direção do ILBJ e da presidência da Construtora Celi com a educação de qualidade é evidente. Esse curso reforça o compromisso de ambos com a excelência no ensino, preparando os educadores para enfrentar os desafios da educação moderna e garantir um futuro melhor para os jovens.

A avaliação dos resultados deste curso será feita no dia 2 de agosto de 2024, permitindo analisar os avanços alcançados. Com esta capacitação, o ILBJ reafirma seu papel de destaque na promoção de uma educação transformadora e de qualidade.

Fonte e foto assessoria