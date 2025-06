Interiorização avança com operação de gás natural em Lagarto

Discurso do senador Laércio Oliveira destaca impacto da Lei do Gás e reforça potencial de Sergipe como polo energético e industrial

Com a inauguração da operação de fornecimento de gás natural no município de Lagarto, Sergipe dá mais um passo decisivo rumo à interiorização do desenvolvimento e à consolidação de uma nova matriz energética. O projeto, pioneiro no estado, marca a chegada do gás natural comprimido (GNC) ao interior sergipano, beneficiando inicialmente o parque industrial da Maratá, e abrindo caminho para uma cadeia mais ampla de consumo, que inclui hospitais, postos, comércios e residências.

Durante o evento, realizado nesta quarta-feira (4), o senador Laércio Oliveira, relator da Lei do Gás, celebrou o avanço da infraestrutura energética no interior do estado e fez um discurso emocionado ao relembrar a luta para a aprovação do novo marco legal do setor.

“Depois de andar tantas vezes, em tantos estados, promovendo a interiorização do gás, hoje estou aqui em Lagarto, com o meu povo, vendo esse sonho se concretizar na minha terra. Isso me dá a certeza de que todo o esforço valeu a pena”, afirmou o senador.

A obra contou com um investimento de quase R$ 1.2 milhões e contempla a instalação de um gasoduto que ligará a estação de descompressão diretamente à indústria Maratá, inicialmente com fornecimento de 10 mil metros cúbicos diários. O modelo adotado, com transporte do gás por caminhões, permite alcançar regiões ainda fora da malha tradicional de distribuição, contribuindo para descentralizar o desenvolvimento

Laércio destacou ainda o papel estratégico do projeto Sergipe Águas Profundas, que prevê a oferta de 20 milhões de metros cúbicos de gás por dia ao país, e reforçou que a maior riqueza dessa produção deve permanecer no estado como motor de crescimento industrial.

“A máxima é clara: a indústria vai onde o gás está. E o gás está em Sergipe. Essa riqueza que Deus nos deu precisa ancorar aqui, atraindo indústrias, gerando empregos e transformando a realidade do nosso povo”, disse o parlamentar.

O senador também lembrou que, desde o início das discussões sobre a nova lei, fez questão de incluir nos debates grandes investidores nacionais e internacionais. “Todos os interlocutores diziam a mesma coisa: o acesso ao gás é decisivo para a instalação industrial. E hoje, com esse projeto em Lagarto, mostramos que Sergipe está pronto para essa nova etapa de desenvolvimento”, pontuou.

A chegada do gás natural ao interior representa não apenas uma revolução energética, mas também uma ferramenta de justiça econômica regional, ao permitir que cidades como Lagarto se insiram em cadeias produtivas mais limpas, modernas e sustentáveis. Para o presidente da Sergas, Alan Lemos, o projeto também simboliza o compromisso do governo estadual em tornar o gás vetor de transformação econômica.

O evento contou com a presença do governador Fábio Mitidieri, lideranças empresariais e autoridades locais. A operação em Lagarto é o primeiro de uma série de projetos que devem expandir a distribuição do gás natural para o interior, consolidando Sergipe como protagonista nacional no setor de energia e atração industrial.

Texto e foto Carla Passos