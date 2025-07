INTERIORIZAÇÃO DO GÁS NATURAL COM GNC É DESTAQUE DA SERGAS NO CONGRESSO SERGIPE OIL & GAS 2025

A Sergipe Gás S/A (Sergas) apresentou na última quarta-feira, 23, um dos cases mais inovadores de sua atuação no estado durante a sessão técnica do Congresso Sergipe Oil & Gas (SOG) 2025. O diretor técnico e comercial da Companhia, Pablo Matsuo, foi o responsável por apresentar o projeto de interiorização do gás natural por meio do uso do Gás Natural Comprimido (GNC), uma solução logística pioneira no estado.

O projeto tem como destaque a operação em Lagarto, município do agreste sergipano, que passou a receber gás natural mesmo estando distante da rede canalizada. O insumo chega comprimido por carretas até uma base de descompressão montada no município, onde é então injetado diretamente na rede da Sergas que abastece a unidade industrial da Maratá. São cinco carretas em operação contínua: três na base, outra em trânsito e uma quinta em abastecimento, o que garante regularidade e segurança ao fornecimento.

“A Sergas está participando do Sergipe Oil & Gas para apresentar sua experiência de interiorização através do Gás Natural Comprimido (GNC), um case de sucesso, onde a gente atende a indústria Maratá, no município de Lagarto. É a Sergas promovendo a modicidade tarifária e interiorizando o gás”, afirmou

Pablo Matsuo.

O projeto reforça a vocação da Sergas em levar desenvolvimento para além da capital e da região metropolitana. A operação em Lagarto abre caminho para a ampliação do uso do gás natural em setores diversos, como hospitais, postos de combustíveis, estabelecimentos comerciais, condomínios e novos empreendimentos, fomentando o crescimento regional com uma fonte de energia mais limpa, eficiente e competitiva.

Por Assessoria – Foto: Igor Matias