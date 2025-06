Interiorização do gás natural em SE vira referência e atrai interesse de distribuidoras

Representantes da Companhia de Gás do Ceará (Cegas) estiveram em Sergipe para conhecer de perto a operação implantada no município de Lagarto

O projeto de interiorização do gás natural em Sergipe, liderado pelo Governo do Estado, por meio da Sergipe Gás S/A (Sergas), tem despertado a atenção de distribuição de outras regiões do país. Nesta quinta-feira, 26, dois representantes da Companhia de Gás do Ceará (Cegas) estiveram em Sergipe para conhecer de perto a operação implantada no município de Lagarto.

A visita técnica reforça o reconhecimento do trabalho desenvolvido pela Sergas, que conseguiu, em tempo recorde, estruturar um modelo eficiente de fornecimento de gás natural para o município de Lagarto. Os técnicos da Cegas, Cícero Borges, assessor da Diretoria Técnica e Comercial, e Marcos Machado, coordenador de projetos, foram recebidos pelo gerente comercial da Sergas, André Moraes, e acompanharam o funcionamento da estação de descompressão instalada na área externa da indústria Maratá, empresa âncora do projeto.

A unidade recebe Gás Natural Comprimido (GNC), transportado por carretas, que é descomprimido e injetado na rede local de gasodutos da Sergas para abastecer o parque industrial de Lagarto.

“Vocês estão de parabéns, porque em pouco tempo conseguiram operacionalizar algo que hoje para nós ainda está um pouco distante. Vocês fizeram algo que nós buscamos há pelo menos oito anos. Então, nós precisávamos chegar aqui para entender como isso foi feito. Queremos entender quais foram as dificuldades, o cotidiano para chegar a esse case de sucesso de Lagarto”, afirmou Cícero Borges.

Segundo ele, o modelo adotado em Sergipe pode inspirar ações semelhantes no estado do Ceará, especialmente na região do Cariri. “A Cegas vive um momento de necessidade de interiorizar a sua rede de gás. Diante disso, nós estamos buscando soluções de outras companhias que possam servir como base, um case, para a gente implantar no mercado cearense, e uma das soluções que nós encontramos foi Lagarto, aqui em Sergipe”, completou.

Após a visita a Lagarto, os técnicos cearenses foram recebidos na sede da Sergas pelo diretor técnico e comercial, Pablo Matsuo, e pela coordenadora de Suprimentos e Transporte de Gás, Daiane Moreira, para compartilhar as boas práticas no intuito de auxiliar outras Distribuidoras no seu processo de interiorização do gás natural. No encontro, foram apresentados outros projetos de expansão da rede de gás canalizado em diversas regiões do estado, reafirmando o compromisso da Sergas com o desenvolvimento sustentável e a interiorização da energia limpa em Sergipe.

Por André Carvalho – Foto: Ascom/Sergas