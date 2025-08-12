IPCA de Aracaju registra alta acima da média nacional, diz IBGE em Sergipe

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou, nesta terça-feira (12), o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Em Aracaju, o IPCA foi de 0,28% em julho, com 0,14 ponto percentual (p.p) acima da taxa registrada em junho (0,14%). Nacionalmente, o IPCA registrou alta de 0,26%. O IPCA da capital sergipana acumula alta de 4,53% nos últimos 12 meses, sendo a variação acumulada no ano 3,74%.

Período Taxa Julho 2025 0,28% Junho 2025 0,14% Julho 2024 0,18% Acumulado no ano 3,74% Acumulado em 12 meses 4,53%

O grupo de Despesas Pessoais, com alta de 1,45% e impacto de 0,13 ponto percentual (p.p.), foi o principal responsável pela elevação do indicador em Aracaju. Dentre os subitens deste grupo, os jogos de azar, com alta de 11,17%, foi o que mais colaborou com esse aumento.

Grupo Variação (%) Impacto (p.p.) Junho Julho Junho Julho Índice Geral 0,14 0,28 0,14 0,28 Alimentação e bebidas -0,43 -0,01 -0,10 0,00 Habitação 1,25 0,79 0,15 0,10 Artigos de residência -0,22 0,03 -0,01 0,00 Vestuário 0,98 -0,72 0,06 -0,04 Transportes 0,54 0,01 0,10 0,00 Saúde e cuidados pessoais -0,54 0,49 -0,09 0,08 Despesas pessoais 0,16 1,45 0,01 0,13 Educação 0,01 0,20 0,00 0,02 Comunicação 0,32 -0,21 0,01 -0,01

Já no grupo de Habitação (0,79%), o gás de botijão teve alta de 2,15% e os artigos de limpeza de 0,96%. O grupo de Saúde e Cuidados Pessoais teve alta de 0,49% e impacto de 0,08 (p.p.), os produtos para pele, subitem deste grupo, tiveram alta de 3,43%.

No grupo de Educação, foi registrada alta de 0,20% e impacto de 0,02 (p.p.). Os preços da autoescola teve a maior alta entre os itens do subgrupo, com elevação de 1,85%. O grupo de Artigos de residência teve alta de 0,3%, a máquina de lavar roupas teve alta de 2,75% e o conserto de aparelhos celulares subiram 2,67%. O grupo de Transporte foi o que apresentou a menor alta, apenas 0,01%, entretanto as passagens aéreas ficaram 16,58% mais caras, assim como os ônibus interestaduais, que subiram 4,23%.

Com variações negativas, o grupo de Vestuário foi o que mais se destacou, com queda de 0,72% e impacto de –0,04 (p.p.). Calçados e acessórios tiveram queda de 2,02% e as roupas infantis. queda de 1,09%. No grupo de Comunicação a queda foi de 0,21%, quem mais contribuiu para essa queda dos preços foi os aparelhos telefônicos, que caíram 1,04%.

Já o grupo de Alimentos e Bebidas teve uma leve queda de 0,01%. Os subitens que também apresentaram redução nos preços foram: cebola (-13,41%), batata-inglesa (-8,68%), tomate (-5,89%) e abacaxi (-5,72%).

O IPCA é calculado pelo IBGE desde 1980, se refere às famílias com rendimento monetário de 01 a 40 salários mínimos, qualquer que seja a fonte, e abrange dez regiões metropolitanas do país, além dos municípios de Goiânia, Campo Grande, Rio Branco, São Luís, Aracaju e de Brasília. Para o cálculo do índice do mês, foram comparados os preços coletados no período de 01 de julho de 2025 a 30 de julho de 2025 (referência) com os preços vigentes no período de 30 de maio de 2025 a 30 de junho de 2025 (base).

INPC de Aracaju apresentou alta de 0,30%

O IBGE calcula também o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). Em Aracaju, o INPC registrou alta 0,30% em julho de 2025. Nos últimos 12 meses, o índice na capital sergipana acumula alta de 4,6%, já no acumulado no ano foi de 3,96%. Para o cálculo do índice do mês, foram comparados os preços coletados no período de 1º de julho de 2025 a 30 de julho de 2025 (referência) com os preços vigentes no período de 30 de maio de 2025 a 30 de junho de 2025 (base). O INPC é calculado pelo IBGE desde 1979, refere-se às famílias com rendimento monetário de 01 a 05 salários mínimos, sendo o chefe assalariado, e abrange dez regiões metropolitanas do país, além dos municípios de Goiânia, Campo Grande, Rio Branco, São Luís, Aracaju e de Brasília.

Índice Nacional da Construção Civil

O Índice Nacional da Construção Civil (SINAPI) em Sergipe registrou leve alta de 0,01% no mês de julho. Nos últimos 12 meses, o índice em Sergipe acumula alta de 2,84%. O aumento acumulado no ano foi de 1,66%. O custo médio em R$/m² ficou em R$ 1.621,48, menor custo do país, considerando a desoneração da folha de pagamento. Sem a desoneração, o custo sobe para R$ 1.720,97, permanecendo como o menor custo médio por metro quadrado do país.

