IPCA de Aracaju registra alta acima da média nacional, diz IBGE em Sergipe

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou, nesta terça-feira (12), o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Em Aracaju, o IPCA foi de 0,28% em julho, com 0,14 ponto percentual (p.p) acima da taxa registrada em junho (0,14%). Nacionalmente, o IPCA registrou alta de 0,26%. O IPCA da capital sergipana acumula alta de 4,53% nos últimos 12 meses, sendo a variação acumulada no ano 3,74%.
|Período
|Taxa
|Julho 2025
|0,28%
|Junho 2025
|0,14%
|Julho 2024
|0,18%
|Acumulado no ano
|3,74%
|Acumulado em 12 meses
|4,53%
O grupo de Despesas Pessoais, com alta de 1,45% e impacto de 0,13 ponto percentual (p.p.), foi o principal responsável pela elevação do indicador em Aracaju. Dentre os subitens deste grupo, os jogos de azar, com alta de 11,17%, foi o que mais colaborou com esse aumento.
|Grupo
|Variação (%)
|Impacto (p.p.)
|Junho
|Julho
|Junho
|Julho
|Índice Geral
|0,14
|0,28
|0,14
|0,28
|Alimentação e bebidas
|-0,43
|-0,01
|-0,10
|0,00
|Habitação
|1,25
|0,79
|0,15
|0,10
|Artigos de residência
|-0,22
|0,03
|-0,01
|0,00
|Vestuário
|0,98
|-0,72
|0,06
|-0,04
|Transportes
|0,54
|0,01
|0,10
|0,00
|Saúde e cuidados pessoais
|-0,54
|0,49
|-0,09
|0,08
|Despesas pessoais
|0,16
|1,45
|0,01
|0,13
|Educação
|0,01
|0,20
|0,00
|0,02
|Comunicação
|0,32
|-0,21
|0,01
|-0,01
Já no grupo de Habitação (0,79%), o gás de botijão teve alta de 2,15% e os artigos de limpeza de 0,96%. O grupo de Saúde e Cuidados Pessoais teve alta de 0,49% e impacto de 0,08 (p.p.), os produtos para pele, subitem deste grupo, tiveram alta de 3,43%.
No grupo de Educação, foi registrada alta de 0,20% e impacto de 0,02 (p.p.). Os preços da autoescola teve a maior alta entre os itens do subgrupo, com elevação de 1,85%. O grupo de Artigos de residência teve alta de 0,3%, a máquina de lavar roupas teve alta de 2,75% e o conserto de aparelhos celulares subiram 2,67%. O grupo de Transporte foi o que apresentou a menor alta, apenas 0,01%, entretanto as passagens aéreas ficaram 16,58% mais caras, assim como os ônibus interestaduais, que subiram 4,23%.
Com variações negativas, o grupo de Vestuário foi o que mais se destacou, com queda de 0,72% e impacto de –0,04 (p.p.). Calçados e acessórios tiveram queda de 2,02% e as roupas infantis. queda de 1,09%. No grupo de Comunicação a queda foi de 0,21%, quem mais contribuiu para essa queda dos preços foi os aparelhos telefônicos, que caíram 1,04%.
Já o grupo de Alimentos e Bebidas teve uma leve queda de 0,01%. Os subitens que também apresentaram redução nos preços foram: cebola (-13,41%), batata-inglesa (-8,68%), tomate (-5,89%) e abacaxi (-5,72%).
O IPCA é calculado pelo IBGE desde 1980, se refere às famílias com rendimento monetário de 01 a 40 salários mínimos, qualquer que seja a fonte, e abrange dez regiões metropolitanas do país, além dos municípios de Goiânia, Campo Grande, Rio Branco, São Luís, Aracaju e de Brasília. Para o cálculo do índice do mês, foram comparados os preços coletados no período de 01 de julho de 2025 a 30 de julho de 2025 (referência) com os preços vigentes no período de 30 de maio de 2025 a 30 de junho de 2025 (base).
INPC de Aracaju apresentou alta de 0,30%
O IBGE calcula também o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). Em Aracaju, o INPC registrou alta 0,30% em julho de 2025. Nos últimos 12 meses, o índice na capital sergipana acumula alta de 4,6%, já no acumulado no ano foi de 3,96%. Para o cálculo do índice do mês, foram comparados os preços coletados no período de 1º de julho de 2025 a 30 de julho de 2025 (referência) com os preços vigentes no período de 30 de maio de 2025 a 30 de junho de 2025 (base). O INPC é calculado pelo IBGE desde 1979, refere-se às famílias com rendimento monetário de 01 a 05 salários mínimos, sendo o chefe assalariado, e abrange dez regiões metropolitanas do país, além dos municípios de Goiânia, Campo Grande, Rio Branco, São Luís, Aracaju e de Brasília.
Índice Nacional da Construção Civil
O Índice Nacional da Construção Civil (SINAPI) em Sergipe registrou leve alta de 0,01% no mês de julho. Nos últimos 12 meses, o índice em Sergipe acumula alta de 2,84%. O aumento acumulado no ano foi de 1,66%. O custo médio em R$/m² ficou em R$ 1.621,48, menor custo do país, considerando a desoneração da folha de pagamento. Sem a desoneração, o custo sobe para R$ 1.720,97, permanecendo como o menor custo médio por metro quadrado do país.
Superintendência estadual do IBGE em Sergipe
Foto: Shutterstock