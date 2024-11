Ironman Aracaju 2024 aquece setor turístico em Sergipe

Pela primeira vez, o Ironman 70.3 vai acontecer em Aracaju. A etapa é parte de um circuito mundial com mais de 100 provas pelo mundo, em todos os continentes. Neste domingo, 24, a prova do maior evento internacional de triatlo na capital sergipana será realizada, tendo a largada na Orla Pôr do Sol. Destaque-se que mais de 1.200 triatletas de 12 países vão participar da competição que compreende natação, ciclismo e corrida, e estima-se que, contabilizando competidores, familiares e convidados, cerca de 4 mil pessoas estejam circulando em Aracaju, o que movimenta a cadeia turística e estimula a economia local.

O secretário de Estado do Turismo, Marcos Franco, disse estar muito feliz por ver que, pela primeira vez, um evento esportivo desse porte está acontecendo em Sergipe. Segundo ele, ter tantos atletas em Aracaju para a etapa inédita da mais importante competição mundial da modalidade triatlo é um feito que impulsiona e contribui para consolidar o estado como um destino importante para o turismo esportivo. O Ironman – Etapa Aracaju tem o apoio do Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel).

Marcos Franco explica que os atletas, que sempre vêm acompanhados de familiares e convidados e que são potenciais turistas, vão poder conhecer os inúmeros pontos turísticos da capital, como a Orla da Atalaia, por exemplo. “Ressalto que essa competição será divulgada em outros países, o que é vitrine para promover nosso destino para o mundo, ressaltando não apenas o turismo esportivo, mas, também, o turismo de lazer. Sergipe tem belas praias, cidades históricas, gastronomia deliciosa e muitas atrações culturais, a exemplo do nosso forró. Assim, com a cidade fervilhando de visitantes neste final de novembro, movimentaremos a cadeia do turismo, estimulando a economia local com a geração de empregos e renda”, comemora.

O assessor de imprensa do Ironman 2024, Marcelo Braga, comenta que a competição tem se destacado por etapas no Nordeste, realizadas em Fortaleza (CE) e Maceió (AL). “A expectativa quanto à etapa de Aracaju é muito boa. Tivemos 1.200 inscritos, de 20 estados do Brasil e de 12 países. Isso mostra que a região aceitou bem o evento. A estreia da competição, de fato, será no domingo, 24, e a gente espera que esta seja a primeira de muitas provas aqui”, disse o jornalista.

Marcelo Braga também salienta a importância do Ironman para a cadeia do turismo. De acordo com ele, as etapas do evento costumam movimentar cerca de R$ 15 milhões, montante que, ele acredita, também deve ser gerado em Sergipe. “Os atletas, geralmente, trazem mais duas ou três pessoas, que costumam chegar antes da prova e ficar alguns dias depois. Enquanto isso, consomem na rede hoteleira, em bares e restaurantes, fazendo com que a roda da economia gire cada vez mais e proporcionando impacto positivo, como a geração de empregos temporários, por exemplo. Este evento movimenta a cultura e o esporte. Só traz benefícios. Isso é muito importante para o esporte e para o turismo esportivo. Além do mais, a beleza de Aracaju encanta. Está todo mundo ‘babando’ pela cidade. Acredito que todo mundo vai sair feliz daqui, esperando o ano que vem”, declarou.

Movimentação

Para o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Sergipe (ABIH/SE), Antônio Carlos Franco Sobrinho, o Ironman representa não apenas uma oportunidade para os atletas, mas, também, um marco significativo para o turismo e a economia do estado. “Este é o maior evento esportivo internacional que Sergipe já teve o privilégio de sediar, e isso demonstra a capacidade da nossa cidade de receber competições de alto nível. Estamos preparados para acolher os atletas e visitantes com a hospitalidade característica do nosso povo. O Ironman não só promove a prática esportiva, mas também coloca Sergipe em evidência no cenário mundial, atraindo a atenção durante todo o período do evento”, argumentou.

O executivo de vendas Gabriel Garcia revela que o Vidam Hotel Aracaju, na Orla da Atalaia, está com quase 100% de ocupação em virtude do Ironman. “Este é um momento de celebração para o destino Sergipe como um todo, não só para o Vidam, mas para toda a cadeia turística do estado. É um momento para festejar realmente e divulgar o nosso estado para o mundo, tendo em vista que o Ironman tem muitos atletas mundiais. Além disso, o Governo do Estado tem contribuído – e tenho certeza de que vai contribuir muito mais – para divulgar o destino Sergipe”, opinou.

O segmento de bares e restaurantes também já vislumbra resultados positivos em decorrência do Ironman. O empresário José Hamilton Santana, dono do restaurante Cariri, na Passarela do Caranguejo, considera que as expectativas são muito boas, porque, em duas décadas e meia de atuação no ramo, nunca teve um mês de novembro tão bom. “Este foi o melhor novembro em 25 anos. Tivemos um aumento de mais de 50% no nosso faturamento. Houve muitos eventos, congressos. Este mês, minha casa estava lotada todos os dias, praticamente não coube tanta gente. Isso é fruto do trabalho do Governo de Sergipe. Está sendo um mês maravilhoso”, afirmou.

Na Ironman Village, na Praça de Eventos da Orla da Atalaia, produtos relacionados ao triatlo estão em exposição e à venda. No dia da inauguração, na última quinta-feira, 21, a vila fervilhava de potenciais compradores, o que deixou otimista o empresário Eduardo Gumiero, sócio-prorietário da Woom, de Curitiba (PR), para os quatro dias do evento. “As expectativas com relação às vendas são as melhores possíveis. São mais de 1.200 atletas transitando na expo, muitos deles conhecendo nossa marca pela primeira vez”, comentou.

Eduardo Gumiero é veterano no Ironman: esta é a 12ª vez que ele ‘leva’ a loja, que já existe há 15 anos, para o evento. Inclusive, o empresário disse estar bastante feliz que esta etapa do evento aconteça pela primeira vez em Aracaju. “Como fabricamos produtos que são bem específicos, então, já tornamos a marca conhecida nesse novo polo”, avaliou.

Triatletas turistas

A empresária Mayara Pavesi, de Vitória (ES), é tão estreante quanto Aracaju no Ironman, e não esconde a emoção e a alegria de participar pela primeira vez do maior evento de triatlo do mundo. “Eu já vim acompanhar meu marido, William, em outras edições do Ironman, mas a emoção é totalmente diferente quando a gente está treinando para a prova e vem participar. Ainda mais que eu sou mãe de dois filhos pequenos. Não foi fácil conciliar os treinos, cuidar da empresa, da casa, da família. Eu já venci e, agora, vou só curtir a prova”, assegurou.

O marido de Mayara Pavesi também vai participar da competição. Visitando Aracaju pela primeira vez, o casal trouxe os sogros para a viagem para também conhecerem a capital sergipana e, se for possível, outros lugares no estado. “A cidade está vibrando o esporte. É lindo de acompanhar. Vimos pouco de Aracaju, mas já deu para perceber como é bonita e limpa, como as pessoas são hospitaleiras. A gente, com certeza, vai visitar vários lugares”, garantiu.

O empresário cearense Ivan Araújo Salmito veio de Manaus (AM) com a esposa Tatiana. Ele vai participar do Ironman pela segunda vez, sendo que a primeira aconteceu há 26 anos. Agora, retorna à competição na categoria 55 anos e, afirma, está bem-preparado. “A expectativa é grande com relação à prova. O percurso está muito bom, e tem a parte da natação, que é no rio. Em Manaus, a gente treina no rio”, revelou.

O casal permanece em Aracaju até a próxima quinta-feira, 28. Então, tem bastante tempo para conhecer muitos dos atrativos de Sergipe. “Minha esposa está encantada pela cidade. Aliás, estamos muito felizes por estar aqui. Queremos finalizar a competição e, depois, visitar Aracaju, conhecer um pouco mais de Sergipe e prestigiar esta terra tão acolhedora”, ressaltou Ivan.

