ISENÇÃO DO IR PODE INJETAR R$ 358 MILHÕES NA ECONOMIA DE SERGIPE, APONTA ESTUDO DO BANCO DO NORDESTE

A proposta do Governo Federal de ampliar a faixa de isenção do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) para rendimentos mensais de até R$ 5 mil, a partir de 2026, deve representar uma injeção de cerca de R$ 8,27 bilhões na economia do Nordeste, se for aprovada no Senado.

O valor considera os R$ 4.356 economizados, por ano, pelos 1,9 milhão de trabalhadores com renda até o novo limite de isenção. A proposta foi aprovada, no início de outubro, pela Câmara dos Deputados.

Os dados compõem o levantamento do Escritório Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste (Etene), área de pesquisa do Banco do Nordeste (BNB). Segundo a análise, quando incluídos os municípios de Minas Gerais e Espírito Santo, que são também atendidos pelo Banco, o valor economizado com IR passa para R$ 9,13 bilhões com quase 2,1 milhões de trabalhadores beneficiados pela isenção.

Segundo o presidente do Banco do Nordeste, Paulo Câmara, a proposta do Governo Federal beneficia áreas com maior concentração de rendimentos médios e baixos, que é o caso da população instalada no semiárido. “Ao reduzir a carga tributária incidente sobre essa faixa populacional, o presidente Lula está diminuindo o peso no orçamento dessas famílias e, ao mesmo tempo, promovendo uma demanda adicional no mercado interno e estimulando a atividade econômica regional”, afirma.

Sergipe

O número de trabalhadores formais em Sergipe que podem ser beneficiados pela alteração no IR chega a 83 mil pessoas. Com a economia anual de cada um, o estado pode perceber a circulação de R$ 358,7 milhões na economia local.

Para o economista-chefe do BNB, Rogério Sobreira, a proposta de redução do IR configura-se como uma das principais iniciativas de atualização tributária do país nas últimas décadas. “Essa reestruturação significativa na base de contribuintes traz repercussões relevantes tanto do ponto de vista da equidade fiscal quanto do estímulo ao consumo. Somente na área de atuação do BNB, são mais de dois milhões de famílias com uma economia mensal de R$ 360 que podem ser direcionados para compras da própria família”, avalia.

Ascom BNB – Foto: Fernando Cavalcante