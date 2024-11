ITPS alerta sobre cuidados na compra de luminárias natalinas

Com a aproximação das festas de dezembro, o comércio de artigos natalinos já está a todo vapor. A procura por luminárias decorativas, pisca-piscas e mangueiras de iluminação, aquece com a busca por decorações criativas e festivas. Contudo, o Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe (ITPS), órgão delegado do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), orienta sobre os cuidados necessários na hora de adquirir esses produtos, que, se escolhidos inadequadamente, podem gerar danos físicos e materiais aos consumidores.

Os itens como pisca-piscas, luminárias e plugues de energia devem atender às normas específicas de segurança e regulamentação do Inmetro, especialmente com informações claras em português sobre tensão, corrente, potência máxima, e identificação do fabricante ou importador.

O diretor-presidente do ITPS, Kaká Andrade, destaca que os plugues certificados devem ter o selo do Inmetro e obedecer ao padrão brasileiro com pinos de 4 mm. “No caso dos pisca-piscas, o consumidor pode verificar a presença de material ferroso, passando um ímã sobre o produto. Se o ímã fixar, há risco de curto-circuito e até incêndio”, explica.

Além disso, o ITPS orienta que as compras sejam feitas em estabelecimentos formalizados, onde a nota fiscal é emitida, assegurando ao consumidor o direito de reclamação em caso de problemas.

Fiscalização

Os fiscais do ITPS monitoram os estabelecimentos sergipanos durante todo o ano para garantir que itens natalinos e elétricos estejam em conformidade com as normas do Inmetro. Produtos fora das especificações são autuados e podem ser apreendidos.

Como fazer denúncias e esclarecer dúvidas

Consumidores que desejarem denunciar irregularidades ou esclarecer dúvidas podem entrar em contato com a Ouvidoria do ITPS pelo telefone (79) 3198-8822, ou pelo e-mail ouvidoria@itps.se.gov.br. O atendimento presencial também está disponível na sede do ITPS, localizada na Rua Campo do Brito, número 371, bairro 13 de Julho, em Aracaju.

Foto: Pritty Reis