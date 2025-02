ITPS E SERGAS FIRMAM PARCERIA PARA INTENSIFICAR FISCALIZAÇÃO DO GNV; ÓRGÃOS ALINHARAM AÇÕES CONJUNTAS

O Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe (ITPS) e a Sergipe Gás S/A (Sergas) firmaram parceria na manhã desta segunda-feira, 10, com para alinhar ações conjuntas de fiscalização e conscientização sobre o uso seguro do Gás Natural Veicular (GNV) no estado. A iniciativa tem como objetivo garantir que as oficinas instaladoras estejam de acordo com as normas do Inmetro e reforçar a segurança dos consumidores e profissionais envolvidos no abastecimento de veículos.

O ITPS, que atua como órgão delegado do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), já realiza fiscalizações de rotina para verificar se as oficinas autorizadas estão cumprindo as normas estabelecidas pelo instituto. A discussão teve como ponto principal ampliar o trabalho de fiscalização, integrando outros órgãos fiscalizadores, como a Delegacia de Proteção do Consumidor e a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon).

De acordo com o diretor-presidente do ITPS, Kaká Andrade, a principal preocupação é garantir a segurança tanto dos motoristas quanto dos frentistas e demais envolvidos no processo de abastecimento. “O objetivo principal dessa reunião é, acima de tudo, oferecer a segurança necessária para o consumidor e para os cuidados que devem ser tomados no ato de abastecer um veículo com gás natural. Estamos planejando ações conjuntas para fiscalizar oficinas que realizam conversões sem a devida credencial, algo que não pode ocorrer”, explicou.

Além da fiscalização, o ITPS pretende atuar na conscientização de frentistas e proprietários de veículos sobre medidas de segurança durante o abastecimento. Entre as orientações reforçadas estão: a saída de todos os ocupantes do veículo antes do abastecimento, o desligamento do motor, a ativação do freio de mão, a abertura do porta-malas onde o cilindro está instalado e a proibição do uso de celulares e cigarros na área de abastecimento.

Preocupada com a comercialização irregular do Kit GNV, a Sergas, responsável pela distribuição do combustível fóssil no estado de Sergipe, destaca a necessidade de garantir que o produto seja utilizado de forma segura e dentro das normas técnicas. A empresa reforçou seu compromisso com a segurança dos consumidores e com a fiscalização das oficinas instaladoras, assegurando que apenas aquelas devidamente credenciadas realizem a conversão de veículos para GNV.

O gerente comercial da Sergas, Pablo Matsuo, destacou a importância da parceria com o ITPS. “O ITPS é um órgão fundamental, pois fiscaliza e monitora as oficinas credenciadas e certifica empresas para garantir que os cilindros estejam em conformidade com as normas de segurança. Além disso, semanalmente verifica os dispensers de abastecimento para assegurar que estejam calibrados corretamente, evitando prejuízos ao consumidor”, afirmou.

Segundo Matsuo, a atuação do ITPS abrange toda a cadeia do GNV, desde a instalação e manutenção dos cilindros até a fiscalização nos postos de abastecimento. “O GNV é uma opção econômica e ecológica, e o ITPS garante que os usuários tenham tranquilidade ao utilizá-lo”, concluiu.

Como denunciar

As denúncias podem ser feitas diretamente na Ouvidoria do ITPS pelo telefone (79) 3198-8822, pelo e-mail ouvidoria@itps.se.gov.br ou presencialmente na sede do instituto, localizada na Rua Campo do Brito, nº 371, bairro 13 de Julho, em Aracaju.

Foto: Gabriel Ribeiro