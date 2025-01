ITPS intensifica fiscalização em balanças rodoviárias para transporte da colheita de milho em Sergipe

O período de colheita e revenda do milho já começou em Sergipe, e o Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe (ITPS), órgão delegado do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), intensifica a fiscalização das balanças rodoviárias de cargas em todo o estado. O objetivo é garantir uma relação justa entre produtores e compradores, promovendo transparência e confiança nas transações comerciais.

O diretor-presidente do ITPS, Kaká Andrade, destacou a importância dessas ações. “Com a expressiva safra de milho em Sergipe, o papel do ITPS torna-se ainda mais relevante na promoção de uma concorrência justa e na proteção dos interesses dos produtores e compradores. Estamos comprometidos em garantir que as balanças rodoviárias estejam devidamente verificadas e operando conforme os padrões do Inmetro”, afirmou.

Periodicamente, agentes fiscais percorrem diversas regiões do estado para fiscalizar os equipamentos, que geralmente são instalados em grandes empresas e em postos de gasolina. “Nosso trabalho não se limita apenas a coibir práticas inadequadas, mas também a conscientizar os envolvidos sobre a importância da correta aferição das balanças para garantir transações comerciais transparentes”, acrescentou o diretor-presidente do Instituto.

Processo de fiscalização

Durante as verificações, os fiscais utilizam pesos-padrão de 20 kg, 200 kg e 500 kg para medir a precisão das balanças. O procedimento consiste em verificar se os valores exibidos nos displays correspondem ao peso real das cargas.

“Caso sejam identificadas discrepâncias, os proprietários dos equipamentos são notificados a realizar os reparos necessários em oficinas credenciadas pelo Inmetro, com um prazo de até dez dias para regularização. Após esse período, uma nova inspeção é realizada pelos fiscais do ITPS”, explicou Maria Inêz de Almeida, gerente executiva de Metrologia e Qualidade Industrial do ITPS.

Jorge Alves, caminhoneiro há mais de 30 anos, é um dos profissionais que dependem das balanças rodoviárias para garantir a precisão na pesagem do milho antes do envio aos compradores. Natural de Nossa Senhora Aparecida, ele aprova a fiscalização do ITPS. “Isso evita qualquer tipo de prejuízo, garantindo uma transação justa tanto para o produtor quanto para o comprador. Com a fiscalização, tudo fica mais correto e confiável”, destacou.

Crescimento do milho em Sergipe

De acordo com a Secretaria de Estado da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e da Pesca (Seagri), o milho é cultivado em 70 dos 75 municípios sergipanos e se consolidou como a principal cultura agrícola do estado.

Segundo dados do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Sergipe registrou em 2024 a maior safra de sua série histórica, com 1.004.727 toneladas colhidas. Um crescimento de 1,8% em relação ao ano anterior, quando a produção foi de 986 mil toneladas. O milho já representa 52% do valor total da agricultura sergipana.

Além disso, o estado manteve sua posição como o quarto maior produtor de milho do Nordeste, com uma área colhida de 186 mil hectares, ampliada em 3,8% em comparação a 2023.

Como denunciar ou esclarecer dúvidas

Para garantir o cumprimento das normas e combater possíveis irregularidades, o ITPS incentiva a população a denunciar práticas inadequadas no uso de balanças.

As denúncias podem ser feitas diretamente na Ouvidoria do ITPS pelo telefone (79) 3198-8822, pelo e-mail ouvidoria@itps.se.gov.br ou presencialmente na sede do instituto, localizada na Rua Campo do Brito, nº 371, bairro 13 de Julho, em Aracaju.

Foto: Ascom ITPS