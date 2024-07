ITPS intensifica fiscalização em instaladoras de GNV

Ação faz parte da operação ‘Férias Seguras’ do Inmetro, que segue até a próxima sexta

O Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe (ITPS), órgão delegado do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), deu continuidade nesta terça-feira, 2, à operação especial ‘Férias Seguras’. A fiscalização ocorreu em empresas instaladoras do sistema de Gás Natural Veicular (GNV), visando garantir a conformidade dos componentes com as normas estabelecidas pelo Inmetro.

Os agentes de fiscalização do ITPS realizaram visitas em cinco oficinas instaladoras e requalificadoras de GNV em Aracaju, inspecionando itens como válvulas de cilindro, válvulas de abastecimento de fechamento, tubos de alta pressão, entre outros. O objetivo foi verificar se os produtos estão de acordo com as especificações do Inmetro.

Em casos de irregularidades identificadas, os estabelecimentos estão sujeitos a multas que variam de R$ 100 até R$ 1,5 milhão, conforme previsto em lei. Segundo a legislação do Inmetro, todos os componentes do sistema de GNV devem ser certificados e ostentar o selo de conformidade. Isso significa que todos os itens passaram pelos rigorosos testes do Inmetro.

Alerta

A instalação inadequada ou a utilização de componentes não certificados representam riscos significativos, podendo resultar em acidentes graves. O diretor-presidente do ITPS, Denisson Salustiano, chama a atenção para a importância de os proprietários de veículos escolherem oficinas autorizadas pelo Inmetro, para a instalação de GNV. “Acessando o site itps.se.gov.br/gnv/, os consumidores podem verificar a credencial das empresas instaladoras. Nosso objetivo é garantir que veículos equipados com GNV ofereçam segurança durante o abastecimento”, destacou.

Ricardo Monteiro, gerente de uma das empresas fiscalizadas, ressaltou a importância das fiscalizações para aprimorar a qualidade dos serviços oferecidos. “As inspeções são cruciais para corrigir qualquer irregularidade, garantindo a segurança dos consumidores de GNV. É fundamental que os clientes busquem sempre empresas homologadas pelo Inmetro para evitar riscos de acidentes ou explosões”, afirmou Monteiro.

Como denunciar

Para denúncias relacionadas à instalação de GNV ou outras irregularidades, os consumidores podem contatar o ITPS pelo telefone (79) 3198-8822, das 7h às 13h, de segunda a sexta-feira. Também é possível enviar informações para o e-mail ouvidoria@itps.se.gov.br ou acessar o site e selecionar a opção Ouvidoria/SE-Ouv. As denúncias são tratadas de forma anônima, e os consumidores podem solicitar feedback sobre o progresso das fiscalizações relacionadas às demandas.

‘Férias Seguras’

A operação ‘Férias Seguras’, que ocorre em todo o Brasil, continuará até sexta-feira, 5, abrangendo também a fiscalização de produtos como capacetes, pneus para motocicletas, serviços de reforma de pneus para automóveis, dispositivos de retenção para crianças, churrasqueiras, entre outros itens.

ASN – Foto: Gabriel Ribeiro