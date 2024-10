ITPS lança cartilha para interpretação de análise de solo

Na manhã desta quarta-feira, 23, o Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe (ITPS), vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec), lançou a cartilha ‘Interpretando a Análise de Solo’, durante evento para agrônomos, técnicos agrícolas, professores, consultores e comunidade acadêmica.

A nova cartilha tem como objetivo fornecer suporte e orientação a agricultores, produtores rurais e profissionais do setor agrícola na interpretação dos resultados das análises de solo realizadas pelo ITPS. Além de explicar detalhadamente como compreender esses resultados, ela também oferece um guia passo a passo para a correta coleta de amostras, garantindo maior precisão no processo.

A coordenadora do Laboratório de Solos, Anairam Melo, ressaltou que a iniciativa surgiu a partir das dificuldades e necessidades expressas pelos clientes e pela sociedade. “A cartilha proporcionará a construção do conhecimento sobre os resultados das análises fornecidas pelo Laboratório de Solos e Química Agrícola do ITPS, oferecendo ferramentas para interpretação. Isso ajudará na tomada de decisões sobre a especificação e a quantidade de adubo, refletindo em sucesso para o produtor rural”, afirma Anairam.

O diretor-presidente do ITPS também esteve presente e destacou o compromisso do laboratório com a qualidade nas análises de solo, fundamentais para o desenvolvimento agrícola sustentável no estado. “O ITPS sempre prezou pela excelência nos serviços prestados, e a cartilha que lançamos hoje é mais um exemplo de como buscamos contribuir para a sustentabilidade do setor agrícola em Sergipe. A interpretação correta das análises de solo é crucial para o sucesso na produtividade e, ao fornecer esse material didático, estamos capacitando não só os agrônomos e técnicos, mas também os próprios produtores a tomarem decisões mais assertivas e sustentáveis”, enfatiza.

O professor do curso de Engenharia Agronômica da Universidade Federal de Sergipe (UFS), Marcos Cabral de Vasconcelos, também participou do evento e destacou a importância da iniciativa para o setor agrícola. “Foi um momento muito proveitoso, pois o Estado está levando conhecimento de qualidade ao produtor rural, que é quem sustenta este país. A cartilha melhora o entendimento dos resultados da análise de solo, com grande valor prático para o campo”, afirma. Ele também mencionou que vai levar as informações aos seus alunos, ressaltando a aplicabilidade imediata e a importância do tema para a formação dos futuros profissionais.

Durante o evento, os participantes tiveram uma demonstração sobre a importância da iniciativa, por meio do curso ‘Solo Fértil’, como parte da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT). A cartilha está disponível no site do ITPS através do seguinte link.