ITPS oferece orientações sobre compras seguras para Dia das Mães

O Dia das Mães se aproxima e o comércio sergipano já se movimenta. Por isso, o Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe (ITPS) alerta que os consumidores devem ficar atentos na hora de comprar presentes. E para assegurar a qualidade das mercadorias, o ITPS deu início nesta segunda-feira, 5, à Operação Especial Dia das Mães.

Delegado do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), a ação do órgão tem como foco a fiscalização de produtos pré-medidos. Os técnicos do ITPS vão avaliar cosméticos, perfumes e produtos como shampoo, condicionador, sabonete, entre outros. O instituto orienta que o consumidor leia todo o rótulo da embalagem, que deve conter o peso final do produto.

Bijuterias e joias

A novidade desta operação é o foco na comercialização de bijuterias e joias, com o objetivo de impedir a entrada de produtos de baixa qualidade que possam representar riscos à saúde, como intoxicações. “A venda de itens com concentrações iguais e superiores de 0,01% e 0,03% de cádmio e chumbo é proibida, e por isso o ITPS realizará a coleta de amostras para análise em laboratório especializado do Inmetro”, afirmou o presidente do ITPS, Kaká Andrade.

Outros produtos

Os consumidores também devem observar se os produtos elétricos, mais procurados nessa data, possuem o selo do Inmetro na embalagem. A orientação é verificar se existe a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE), que informa sobre o consumo de energia.

As lavadoras e fogões devem apresentar também dados sobre consumo de água e gás, além da ENCE. Já no caso de eletrodomésticos como secador de cabelo, chapinha e cacheadores, é necessário que conste tanto no produto quanto na embalagem o selo do Inmetro.

Roupas

Os itens de vestuário também são opções de presentes para o Dia das Mães. Roupas para cama, mesa ou banho, se inadequadas, podem causar alergia. Nas etiquetas presas às peças também devem ter a certificação do Inmetro. Neste caso, Kaká Andrade chama a atenção para as informações da etiqueta.

“É importante que o consumidor leia a etiqueta do produto. Nela é possível identificar todas as informações necessárias para o consumidor, que vão dos dados do fabricante até questões envolvendo a composição têxtil, cuidado de conservação. As informações devem estar sempre em língua portuguesa, para que o consumidor faça uma compra segura”, alertou ele.

