ITPS orienta sobre compra de televisores com etiqueta do Inmetro

Consumidores devem ficar atentos na hora de comprar televisores novos para assistir aos jogos das Olimpíadas de Paris

Por conta das Olimpíadas de Paris, muitos consumidores podem ser atraídos por promoções e ofertas para compras de televisores novos. No entanto, é importante estar atento a alguns cuidados na hora de adquirir uma televisão, como por exemplo, a eficiência energética. O Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe (ITPS), órgão delegado do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), alerta sobre os principais pontos a serem considerados na hora de adquirir o produto.

Ao escolher a televisão, o consumidor deve estar atento à Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – etiqueta Ence, que deve estar colado no televisor e descreve a eficiência energética, que indica os produtos mais eficientes dentro de cada categoria. “Televisores com esse selo geralmente consomem menos energia, o que resulta em economia na conta de luz e menor impacto ambiental”, explica a gerente executiva de metrologia do ITPS, Maria Inêz Almeida.

Eficiência Energética

Os televisores são classificados por letras, de A (mais eficiente) a G (menos eficiente).

Normas do Inmetro

Ainda segundo Maria Inêz, todos os televisores comercializados no Brasil devem ter a Ence, que indica a eficiência energética do aparelho. “Essa etiqueta deve estar visível e fornecer informações claras sobre o consumo de energia. Ela também informa o consumo anual de energia do televisor em kWh. Por isso, o consumidor deve comparar diferentes modelos de televisores para escolher aquele que consome menos energia ao longo do ano”, orienta.

Outros Cuidados

Algumas tecnologias podem ser mais eficientes em termos de consumo de energia do que as tradicionais LCD e LED, por isso, é importante avaliar as especificações técnicas de cada modelo.

Dicas Gerais

A diretora técnica do ITPS, Lúcia Calumby, explica que é importante comparar diferentes modelos e marcas, levando em consideração não só o preço, mas também a eficiência energética destacada na etiqueta Ence. “Ao seguir essas recomendações, o consumidor poderá fazer uma compra mais consciente e sustentável, uma vez que é nosso papel enquanto órgão delegado do Inmetro em Sergipe”, conclui a diretora.

Foto: Ascom ITPS