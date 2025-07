ITPS reforça dicas de economia de energia no uso do chuveiro elétrico

Com a redução das temperaturas em Sergipe desde o início do inverno, o uso do chuveiro elétrico tende a aumentar nas residências, assim como o consumo de energia. Para que o consumidor não sinta esse impacto na conta de luz, o Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe (ITPS), órgão delegado do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), orienta sobre o uso do aparelho com Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE).

A etiqueta do Inmetro em chuveiros elétricos, também conhecida como etiqueta de eficiência energética, é um selo que indica o quão eficiente um chuveiro é no uso de energia. Com base em testes de laboratório que avaliam o consumo de energia e a capacidade de aquecimento da água, a ENCE classifica os chuveiros em diferentes classes de eficiência, de “A” (mais eficiente) a “G” (menos eficiente).

De acordo com a gerente de qualidade e produtos certificados do ITPS, Marleide Batista, ao escolher um chuveiro com etiqueta do Inmetro, o consumidor terá feito uma escolha mais consciente. “Além de economizar energia e dinheiro, um chuveiro com a etiqueta do Inmetro contribui para um consumo mais sustentável”, explica.

A etiqueta do Inmetro indica a eficiência do chuveiro, mostrando conversão de energia elétrica em calor para aquecer a água, o consumo mensal, a potência nominal e a econômica do chuveiro, indicando a capacidade máxima de aquecimento.

Segurança

O presidente do ITPS, Kaká Andrade, destaca que de nada adianta adquirir um chuveiro com a etiqueta se a instalação não seguir as normas de segurança. “Além de observar os aspectos de economia de energia na ENCE, o consumidor deve atentar-se para a instalação do chuveiro. É recomendada a contratação de um eletricista habilitado no que diz respeito ao aterramento correto do equipamento, evitando, assim, choques elétricos e acidentes graves”, alerta.

Outra dica importante é a busca por informações do chuveiro no site do fabricante ou no site do Inmetro para verificar a eficiência e o impacto do consumo do produto. Na etiqueta deve conter a seguinte frase: “Importante para sua segurança. Para evitar riscos de choques elétricos, o fio terra deste aparelho deve ser conectado a um sistema de aterramento”.

O ITPS, como órgão delegado do Inmetro, tem como principal função executar as atividades de metrologia legal e qualidade em Sergipe, conforme estabelecido no convênio com o Inmetro. Isso inclui, além de orientações, a verificação e fiscalização de instrumentos de medição, como balanças comerciais, taxímetros, bombas de combustível, entre outros, garantindo que estejam em conformidade com as normas técnicas e legais estabelecidas pelo Inmetro.

Foto: Ascom ITPS