Já acertou as contas com o leão?. Atenção ao prazo e às regras, pra não cair na malha fina

Todo ano, os contribuintes já sabem: é preciso declarar o Imposto de Renda. Começa o processo de reunir documentos, levantar as informações sobre as receitas e despesas, e prestar contas ao leão. Em 2023, uma novidade foi a ampliação do prazo para entregar a declaração. O prazo termina em 31/05. Ou seja, agora falta praticamente uma semana. E o melhor é não deixar pra depois.

“Em todos esses anos de experiência profissional na Contabilidade, já vi inúmeras situações. Sempre existe aquele contribuinte que deixa para última hora e aí é sempre uma dor de cabeça quando falta algum documento, por exemplo. Por isso a nossa recomendação é sempre adiantar esse processo. Assim a gente evita erros e não perde o prazo”, destacou Francinaldo Rodrigues, presidente do SESCAP-SE.

Existem alguns critérios para definir quem deve ou não declarar o imposto. Um deles, por exemplo, é o total de rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2022. Também devem declarar os contribuintes que receberam rendimentos isentos, não-tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma tenha sido superior a R$ 40 mil no ano passado.

É comum que o processo de preenchimento da declaração gere dúvidas. E aí uma ajuda especializada faz toda a diferença. “Nós, profissionais da Contabilidade, temos inúmeras atribuições e uma delas é essa: ajudar os contribuintes a declarar o imposto de forma correta. Esse é um trabalho muito importante para pessoas físicas e jurídicas e garante tranquilidade financeira e fiscal”, afirma Francinaldo.

Por isso, se ainda não entregou sua declaração, organize os documentos, procure um escritório de contabilidade da sua confiança e acerte as contas com o leão. Quanto mais cedo, melhor. “Quem tem valor a receber, pode ser restituído mais cedo se entregar logo a declaração e também se optar pelo PIX”, lembra o presidente do SESCAP-SE.

Fonte e foto Projor