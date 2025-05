Jovem Tech abre inscrições para 300 vagas em formação tecnológica

Estão abertas até o dia 31 de maio, as inscrições para o Programa Jovem Tech 2025, que oferecerá 300 vagas gratuitas para formação de jovens sergipanos em áreas da tecnologia. A iniciativa é realizada pelo Instituto de Inovação de Sergipe (Inovase), com apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e da Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico e Inovação.

A formação terá carga horária de 600 horas presenciais, com aulas realizadas no Caju Hub, espaço voltado à inovação localizado no Espaço J. Inácio, na Orla da Atalaia, em Aracaju. Ao final do curso, os participantes receberão certificação de Desenvolvedor Júnior. Podem se inscrever pessoas com 16 anos ou mais, residentes em Sergipe. O conteúdo programático inclui módulos em Desenvolvimento Web (Front-End e Back-End), Programação Mobile, Computação em Nuvem, além de temas voltados ao Empreendedorismo, Inovação e habilidades comportamentais (soft skills).

Para o diretor executivo do Inovase, Marcos Vasconcelos, o programa é uma resposta concreta à necessidade de inclusão produtiva na área tecnológica. “Queremos abrir portas reais para a juventude sergipana. O Jovem Tech é uma oportunidade de formação qualificada com foco em empregabilidade e transformação social”, afirma.

O coordenador pedagógico do Inovase, Walter Filho, destaca o papel do Jovem Tech na construção de trajetórias profissionais. “Nosso compromisso é garantir não apenas o acesso ao conhecimento técnico, mas também estimular o desenvolvimento de competências essenciais para o mundo do trabalho e do empreendedorismo”, diz.

As inscrições devem ser feitas através dos sites jovemtech.dev.br ou inovase.org. O programa tem como objetivo ampliar o acesso à formação tecnológica e preparar jovens para as demandas do mercado de trabalho na área da inovação.

Fonte: Assessoria de Imprensa