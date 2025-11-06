JUCESE CELEBRA OS 128 ANOS COM A PROGRAMAÇÃO QUE UNE INOVAÇÃO, HISTÓRIA E INTEGRAÇÃO NACIONAL

A Junta Comercial do Estado de Sergipe (Jucese), vinculada ao Governo de Sergipe, celebra 128 anos de fundação com uma programação que une memória, inovação e integração nacional. Entre os dias 06 e 07 de novembro, Aracaju será palco de uma série de eventos que destacam a trajetória e o papel estratégico da Junta Comercial no fortalecimento do ambiente de negócios em Sergipe e no Brasil.

No dia 07 de novembro, às 9h, no Memorial de Sergipe Prof. Jouberto Uchôa (Avenida Santos Dumont, 100, Coroa do Meio, Aracaju), será aberta a exposição cultural “JUCESE: Registros que Constroem Sergipe”, que celebra a história e a relevância da instituição para o desenvolvimento econômico do estado. A mostra destaca marcos importantes da formalização empresarial e a contribuição da Jucese na construção de um ambiente favorável ao empreendedorismo ao longo de mais de um século de atuação. Pp

Na mesma ocasião, será lançado o projeto “Ranking Municipal do Ambiente de Negócios”, uma iniciativa inovadora que avalia o desempenho dos municípios sergipanos em indicadores como o tempo de análise e emissão de alvarás, consultas prévias e inscrições municipais. O ranking tem como objetivo estimular boas práticas e aprimorar a eficiência dos serviços voltados à abertura e regularização de empresas em todo o estado.

As comemorações dos 128 anos da Jucese coincidem com a realização do Encontro Nacional de Presidentes das Juntas Comerciais, que acontece nos dias 06 e 07 de novembro, em Aracaju. O evento, promovido pela Jucese em parceria com a Federação Nacional das Juntas Comerciais (Fenaju), reunirá dirigentes de todo o país para debater avanços tecnológicos, integração dos sistemas estaduais e políticas voltadas à modernização do registro mercantil.

Reconhecida nacionalmente por sua eficiência e inovação, Sergipe ocupa o primeiro lugar no ranking de agilidade no registro empresarial, consolidando a Jucese como referência no Brasil. A celebração de 128 anos reforça o compromisso da instituição com a história, a modernização e o futuro do ambiente de negócios sergipano.

