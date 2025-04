JUCESE LANÇA FERRAMENTA INOVADORA DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA ANÁLISE DE CONTRATOS MERCANTIS

Em um movimento pioneiro rumo à transformação digital dos serviços públicos, a Junta Comercial do Estado de Sergipe (Jucese) realizou o lançamento oficial de uma nova funcionalidade de inteligência artificial (IA) voltada à análise de contratos mercantis.

O evento aconteceu, na quarta-feira,16, no auditório do Conselho Regional de Contabilidade de Sergipe (CRC), em Aracaju, e reuniu profissionais da contabilidade, empresários e autoridades ligadas ao setor produtivo sergipano.

A nova tecnologia promete revolucionar os processos de registro mercantil no estado, oferecendo mais agilidade, precisão e segurança jurídica. Durante o evento, foram realizadas demonstrações práticas da ferramenta, além de explanações técnicas conduzidas por representantes da Jucese e da empresa responsável pelo desenvolvimento da IA, a Vox Tecnologia.

A presidente da Jucese, Nayara Brito, destacou a importância da iniciativa. “Essa nova funcionalidade representa um salto de qualidade nos serviços que oferecemos à sociedade. Estamos integrando tecnologia de ponta à nossa rotina institucional, com foco em simplificar a vida dos usuários e valorizar o trabalho dos profissionais da contabilidade”, afirmou.

Já o secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec), Valmor Barbosa Bezerra, reforçou o papel da inovação na modernização da gestão pública. “A transformação digital é um caminho sem volta, e Sergipe está mostrando que é possível avançar com responsabilidade, eficiência e foco no cidadão. Essa ação da Jucese é um exemplo concreto de como a tecnologia pode potencializar resultados e melhorar o ambiente de negócios no estado”, declarou.

O evento contou com a presença da presidente da Jucese, Nayara Brito; do secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec), Valmor Barbosa Bezerra; do subsecretário de Transformação Digital e Inovação (Seplan), Walter Andrade; do presidente do Conselho Regional de Contabilidade de Sergipe (CRC), Ionas Mariano; do vice-presidente da Jucese, Genisson Silva; do secretário-geral da Junta, Luiz Valter de Oliveira Matos; e do coordenador de Tecnologia da Informação da Jucese, Andrius Prado, responsável por contextualizar a atuação institucional da Junta Comercial. Também participou o analista Marcos Bruno, da Vox Tecnologia.

Para o contador e presidente do CRC-SE, Ionas Mariano, a ferramenta representa um grande avanço para a classe contábil. “A inteligência artificial chega como uma aliada estratégica. Ela vai permitir que os profissionais da contabilidade concentrem seus esforços em análises mais complexas, enquanto ganhamos tempo e segurança nos processos de registro. É um ganho para todos: contadores, empresários e a sociedade.”

Com essa iniciativa, o Governo do Estado, por meio da Jucese, reafirma seu compromisso com a inovação e a eficiência na prestação de serviços, consolidando-se como uma das principais referências em modernização administrativa do país.

Foto: Ascom/ Jucese