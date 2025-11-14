JUCESE LANÇA RANKING MUNICIPAL DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS PARA FORTALECER A EFICIÊNCIA E O EMPREENDEDORISMO

A Ferramenta integra o projeto de ampliação do Sistema Agiliza-SE e vai monitorar o desempenho das prefeituras municipais

A Junta Comercial do Estado de Sergipe (Jucese) lançou o Ranking Municipal do Ambiente de Negócios, uma iniciativa inédita que tem como objetivo estimular a eficiência das prefeituras e fortalecer o empreendedorismo em todo o estado. O lançamento marca um novo passo no processo de modernização e integração entre o Governo de Sergipe e os municípios sergipanos.

O ranking faz parte do projeto de ampliação do Sistema Agiliza-SE, que vem expandindo e consolidando a Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (Redesim) em Sergipe. A ferramenta permitirá monitorar o desempenho dos municípios em etapas fundamentais da formalização empresarial, como emissão de licenças e consultas prévias, promovendo transparência e melhoria contínua na gestão pública.

De acordo com a Jucese, os resultados serão atualizados mensalmente e baseados em três indicadores: Documentos Habilitados (emissão de consultas prévias, inscrições municipais e alvarás), Índice de Atendimento (percentual de solicitações respondidas) e Índice de Tempo (agilidade na análise e emissão de documentos).

Esses parâmetros permitirão acompanhar o comprometimento das prefeituras com a simplificação e a eficiência nos serviços oferecidos aos empreendedores. A expectativa é que, com a divulgação periódica dos dados, os gestores municipais possam identificar oportunidades de aprimoramento e adotar práticas mais ágeis e integradas.

Para garantir transparência e compreensão dos critérios, as gestões municipais terão acesso a uma cartilha explicativa elaborada pela Jucese. O material funcionará como um guia completo sobre o sistema de avaliação, detalhando a metodologia, os indicadores utilizados, a forma de pontuação, os cálculos aplicados e os critérios de desempate entre os municípios.

A partir de 2026, os municípios que apresentarem os melhores desempenhos serão reconhecidos e premiados, como forma de valorizar as boas práticas de gestão e o compromisso com o desenvolvimento econômico local.

Por Innuve Comunicação