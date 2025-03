Jucese promove 2º Workshop Mulheres de Negócios e celebra o empreendedorismo

A Junta Comercial do Estado de Sergipe vai celebrar o mês das mulheres ofertando um Workshop Gratuito para mulheres empreendedoras do estado

O Governo de Sergipe, através da Junta Comercial do Estado (Jucese), promoverá o 2º Workshop Mulheres de Negócios, um evento que visa homenagear e incentivar mulheres empreendedoras do estado. O evento acontecerá no dia 26 de março de 2025, quarta-feira, das 14h às 18h, no Auditório do Memorial de Sergipe, localizado na Orla de Atalaia.

O workshop destaca a importância do empreendedorismo feminino e celebra a força, resiliência e determinação das mulheres sergipanas de negócios. O evento oferece uma oportunidade única para as participantes se inspirarem, adquirirem conhecimentos valiosos e trocarem experiências com outras mulheres empreendedoras.

A programação do workshop contará com palestras inspiradoras e debates com profissionais de destaque. Confira a programação completa:

14h00 – Credenciamento

14h20 – Abertura

14h40 – Palestra de Marina Farias: “Mulheres que Lucram: O Segredo para uma Vida Rica”

15h40 – Bate-Papo com Neidieli Silva da Renda Irlandesa (SEPM)

16h00 – Coffee Break

16h30 – Palestra de Nataly Lima: “Não Seja Apenas Mais Uma: Como Construir um Marketing Estratégico e se Tornar a Primeira Opção na Mente do Seu Cliente”

17h30 – Palestra: “Caso de Sucesso de Michelle França do Ânimma Centro de Beleza”

18h30 – Encerramento

A Presidente da Jucese, Nayara Brito, destaca a importância do evento. “Através dessa iniciativa, reforçamos nosso compromisso com o desenvolvimento econômico e social do estado de Sergipe, incentivando a participação ativa das mulheres no mundo dos negócios. As palestras foram escolhidas com o intuito de promover insights e ferramentas práticas para impulsionar os negócios e superar desafios no dia a dia”, reforçou.

O Workshop também conta com o apoio da Agência Sergipe de Desenvolvimento (Desenvolve-Se) e da Secretaria de Estado de Políticas para as Mulheres.

As inscrições são gratuitas e as vagas limitadas. Para garantir sua participação, os interessados devem preencher o formulário de inscrição disponível (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesVXt6–yx-gLoe6tBzvxvJmQUIFRTP6LYRXB4-XXDsKWeHQ/viewform?usp=header) .

Texto e foto assessoria