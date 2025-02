JUCESE AVANÇA NA MODERNIZAÇÃO COM A IMPLANTAÇÃO DE IA PARA A ANÁLISE DE CONTRATOS MERCANTIS EM SERGIPE

A Junta Comercial do Estado de Sergipe (Jucese) está dando um importante passo em seu processo de modernização com a implantação de uma ferramenta de Inteligência Artificial (IA) voltada para a análise de contratos mercantis. A previsão é de que a nova tecnologia esteja plenamente operante até abril de 2025.

O principal objetivo desse sistema é facilitar os procedimentos internos da Junta Comercial, utilizando IA para identificar erros potenciais, cruzar dados e realizar verificações detalhadas. Com isso, a eficiência dos processos será significativamente aumentada, enquanto o tempo necessário para as análises será reduzido.

A plataforma é extremamente eficaz na validação de contratos mercantis, com a capacidade de processar grandes volumes de dados e executar cruzamentos inteligentes. Dessa forma, ela consegue automaticamente identificar e validar os tipos de contratos conforme as regras estabelecidas. Além disso, o sistema é constantemente atualizado com a legislação em vigor, garantindo que as análises sejam sempre juridicamente fundamentadas.

Nesta etapa inicial, os gestores internos da Jucese estão testando o uso da IA, inserindo informações específicas das Juntas Comerciais, incluindo particularidades de Sergipe. Nesta segunda-feira, 24, foi iniciado o treinamento dos vogais e analistas. Em breve, também estará disponível um tutorial para o contribuinte final da Junta, incluindo contadores, empresários e outros interessados.

Agilidade e Precisão

Com a expansão do uso da IA e a finalização da implantação, o sistema será acessível, também, para empresários e contadores. Espera-se que isso reduza o número de exigências, diminua a entrada de processos com falhas identificadas antecipadamente pela IA e otimize o tempo dos analistas, aumentando a precisão logo na entrada. A expectativa é de uma redução progressiva no tempo de análise dos processos, trazendo benefícios tanto para a Junta Comercial quanto para os contribuintes.

O esforço contínuo do Governo do Estado, através da Jucese, em modernizar seus processos e adotar tecnologias avançadas demonstra seu compromisso com a eficiência, transparência e qualidade no serviço prestado aos cidadãos e às empresas do Estado de Sergipe.

Por Innuve Comunicação