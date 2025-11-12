LAÉRCIO APRESENTA PROJETO DE DATA CENTER, DEFENDE SEGURANÇA ENERÉTICA E DESTACA SERGIPE NA ERA DIGITAL

O senador Laércio Oliveira (PP-SE) defendeu, nesta terça-feira (12), o protagonismo de Sergipe na construção da nova economia digital durante sua participação como painelista convidado do evento “Energia & Data Centers: Requisitos, Desafios e Oportunidades para o Brasil”, promovido pelo Instituto Pensar Energia, em Brasília.

O encontro reuniu lideranças dos setores energético, regulatório e tecnológico para discutir as condições que podem transformar o Brasil em um hub global de infraestrutura digital. Em sua fala, Laércio destacou que Sergipe reúne todos os elementos necessários para liderar essa transformação, combinando investimentos em gás natural, energia termoelétrica e projetos de inovação tecnológica. “Sergipe está pronto para ser referência nacional em infraestrutura digital. Estamos integrando energia, tecnologia e pesquisa de forma estratégica”, afirmou o senador.

Entre os destaques mencionados por Laércio, está o grande projeto de data center que está sendo desenvolvido pela empresa Optimus, com apoio do Governo do Estado. O empreendimento, que será instalado em uma Zona de Processamento de Exportação (ZPE), prevê 80 megawatts de potência na primeira etapa, com possibilidade de atingir 2 gigawatts em 10 anos — um investimento bilionário capaz de gerar milhares de empregos e posicionar Sergipe como epicentro da infraestrutura digital do país.

O senador explicou que as negociações estão avançadas com a Energisa e o Operador Nacional do Sistema (ONS) para garantir a disponibilidade de energia firme e confiável, além da integração com o Terminal de Regaseificação de GNL e a Usina Termoelétrica Porto de Sergipe I. “O futuro digital exige segurança energética. E Sergipe oferece essa base sólida com gás natural, energia termoelétrica e um ecossistema em expansão”, ressaltou.

Laércio também lembrou que o projeto Sergipe Águas Profundas (SEAP), da Petrobras, deve consolidar o estado como um grande polo energético nacional. Com potencial de produção de 240 mil barris de petróleo por dia e 18 milhões de metros cúbicos de gás natural, o SEAP ampliará a oferta de gás a preços competitivos, impulsionando tanto a indústria quanto o setor de data centers.

O senador defendeu ainda que o país adote uma política energética realista e diversificada, combinando fontes renováveis, gás natural, energia nuclear e baterias para garantir estabilidade e atrair investimentos de longo prazo. “A transição energética não é substituição, é adição. Precisamos usar todas as nossas fontes de forma complementar para garantir confiabilidade e competitividade”, afirmou.

Autor do PROFERT, do PROESCOAR, e relator da Nova Lei do Gás (Lei 14.134/2021) e do Programa de Aceleração da Transição Energética (PATEN), Laércio reforçou que a segurança energética é condição indispensável para o desenvolvimento sustentável e digital do país.

“Sergipe está na vanguarda dessa nova etapa. O Brasil tem energia, tecnologia e talento. Agora precisa de visão estratégica para transformar esse potencial em prosperidade real”, concluiu.