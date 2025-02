Senador Laércio destaca investimentos do Governo para a geração de empregos

O senador Laércio Oliveira participou do evento “Pacto pelo Emprego”, promovido pelo governo do estado, em que foram formalizadas iniciativas importantes para impulsionar a geração de emprego e renda aos sergipanos. “Em 1978, eu cheguei aqui em Aracaju e entendi que a única chance que eu teria na vida era se eu conseguisse um emprego, mas um emprego bom. Eu subi aquelas escadas do Senac na rua da frente e fui me inscrever no curso. Eu fiz dois cursos no Senac. E quando eu me tornei presidente da Federação do Comércio desta casa, eu peguei os dois diplomas que recebi aqui, coloquei no quadro. E várias e várias vezes as pessoas me perguntavam: mas o que significa aquele quadro? Aquele quadro ali é a minha história”, discursou o senador durante o evento.

Na ocasião, foi firmado o Pacto pela Qualificação Profissional, consolidando o compromisso de trabalhar com diversas entidades para levar mais qualificação profissional para os sergipanos. A parceria visa aprimorar as habilidades da população, alinhando a formação profissional às demandas do mercado de trabalho. Também foi formalizada a Rede de Formação para o Trabalho e Empregabilidade de Sergipe, um pacto entre entidades públicas e privadas que visa alinhar os cursos de ensino médio técnico, qualificação profissional e ensino superior às necessidades do setor produtivo. Além disso, o governador assinou uma carta compromisso com o Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação ao Trabalho Infantil, fazendo uma parceria para fortalecer o trabalho contra a problemática.

Laércio lembrou ainda que qualificação profissional é uma das suas principais pautas. No seu último ano como deputado federal, destinou R$ 20 milhões para programas de emprego do estado, enquanto o então deputado federal Fábio Mitidieri destinou R$ 10 milhões. “Sem qualificação profissional não há emprego. O empresário que move esse país tem necessidade de contratar pessoas, mas eles precisam de pessoas qualificadas para poder desenvolver as diversas atividades em uma organização”, observou.

O senador disse que quando se tornou presidente da Fecomercio/SE, sempre defendeu que as oportunidades que teve, várias pessoas precisavam ter. Assim defendia que quanto mais equipamentos disponíveis para as pessoas se qualificarem, melhor seria para o indivíduo, para a família dela e principalmente para o nosso Estado. “Então tudo que foi produzido, inclusive nesse hotel, que muita gente não sabe, é um hotel-escola, aqui você forma mais de 20 profissões, só aqui dentro, desde o pessoal da parte de operações, passando pela gastronomia, passando pela rouparia, até a parte de recepção”, observou.

Ele lembrou que essa é a natureza do sistema S que cuida do comércio, dos serviços e do turismo. “Depois que enveredei pela atividade política, eu entendi que eu precisava falar de geração de emprego, por isso que o meu slogan é Senador do Emprego”.

Laércio finalizou seu discurso elogiando a disposição do governo do Estado em desenvolver essas ações de qualificação profissional em todas as áreas como turismo, artesanato, cultura, arte, ação profissional na área industrial, aproveitando essa juventude que está chegando agora e que não carrega nenhuma esperança, mas o governo chega junto com qualificação profissional para fazer com que as coisas aconteçam.

O governador destacou que a parceria da iniciativa pública com a iniciativa privada tem dado um resultado que muda a vida de milhares de sergipanos. “Estamos aqui para ratificar isso, mostrar a importância de caminhar juntos, mostrar os investimentos que estão sendo feitos e as políticas públicas adotadas pelo governo. Renovamos esse compromisso firmando parcerias de qualificação de modo de obra e oportunidades de emprego”, disse o governador Fábio Mitidieri.

Texto e foto Carla Pasos