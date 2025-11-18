LAÉRCIO OLIVEIRA SE EMOCIONA AO FALAR SOBRE A HISTÓRIA DO BANESE DURANTE DISCURSO NO SENADO FEDERAL

O senador Laércio Oliveira (PP/SE) subiu à tribuna do Senado, nessa terça-feira, 18, e discursou em homenagem aos 64 anos de fundação do Banese, Banco do Estado de Sergipe. Laércio narrou, com emoção, um pouco da história da instituição, por meio da história de um dos seus fundadores, Adalberto Moura, responsável por pôr de pé um banco dedicado a atender a população sergipano.

Adalberto Moura não fez parte apenas da história do banco, mas também da vida do senador sergipano. O servidor público, falecido em 2020, era sogro de Laércio e “mestre maior”, como era chamado pelo senador Progressistas.

“Uma de suas exigências para assumir o posto, como ele mesmo contava, é uma aula do que é servir o público, privilegiando a sociedade sergipana, através do seu caráter, sua ética e retidão”, contou Laércio.

Laércio fez questão de destacar, para os senadores e senadoras, como Adalberto Moura foi convocado pelo governador à época, Seixas Doria, para assumir o Banese, que até sua chegada, só existia em nome – Banco do Estado de Sergipe.

“Ao chegar, o que o Sr. Adalberto disse? Que – não admitiria nenhuma ingerência política dentro do banco a não ser a política do desenvolvimento – E foi essa frase, para a surpresa de Adalberto, que fez com que Seixas Dória o requisitasse e entregasse a ele a missão de implantar, instalar o banco. Algumas pessoas questionaram o governador sobre tal exigência. E qual foi a resposta de Seixas Dória? – É por isso que quero ele –”

Outra história narrada pelo senador, durante sessão do Senado, conta que outra exigência do Sr. Adalberto para conduzir aquela missão foi: realização de concurso público para contratar. “Uma prática que ele adotou para o Banese e que segue até hoje,” enfatizou.

O senador celebrou o legado deixado por seu sogro. “E, assim, de uma sala na galeria do antigo Hotel Palace, com apenas 6 funcionários, o Banese virou uma potência regional, presente nos 75 municípios sergipanos, com 63 agências, e quase 5 mil funcionários. Em seis décadas, se mantém uma referência em saúde financeira e modelo de desenvolvimento do povo sergipano, das pequenas e médias empresas, realizando sonhos e apoiando o cidadão e empreendedor nordestino.”.

Emocionado, Laércio Oliveira encerrou um discurso sobre uma história que mudou a vida de milhares de sergipanos. “Quero parabenizar, os conselheiros, o presidente Marco Antônio Queiroz e à grande família Banese. E reconhecer, com honra, o legado desse homem maravilhoso, Sr. Adalberto, a quem eu chamava de mestre maior; meu sogro.”