Laércio prestigia Arraiá do Povo e destaca impacto econômico da festa

Na noite deste sábado, 22, o senador Laércio Oliveira (PP/SE) participou mais uma vez do Arraiá do Povo, na Orla de Atalaia. Com a praça de eventos lotada de espectadores, o senador destacou o impacto positivo da festa para a economia de Sergipe, ressaltando como o turismo tem sido um fator crucial para o desenvolvimento econômico do estado.

“É um momento de muitas vendas, a gastronomia está em alta com os pratos típicos, vendedores estão trabalhando bastante, a rede hoteleira, bares e restaurantes, padarias, armarinhos, enfim, toda uma cadeia produtiva que durante essa época do ano aumenta o seu faturamento”, ressaltou o parlamentar.

Segundo Laércio Oliveira, além disso, a preparação para as festas gera uma série de empregos temporários, que vão desde a produção de adereços e decoração até serviços de segurança e limpeza. A música, a dança e as tradições juninas fortalecem a identidade cultural, enquanto impulsionam o desenvolvimento econômico do estado.

“É um período onde a cultura e a economia caminham juntas, trazendo benefícios para toda a população. A expectativa é que, com o aumento das vendas e a criação de empregos, o estado de Sergipe continue crescendo e se desenvolvendo, sempre com um olhar atento às suas raízes culturais”, disse Laércio.

Segundo estimativa do governo, este ano o estado poderá ultrapassar R$ 100 milhões em arrecadação, o dobro do ano passado. A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio/SE) estima que as vendas no período tenham um acréscimo de 11,5% em relação a 2023.

A geração de empregos também tem uma projeção de alta. Segundo a Secretaria de Estado do Trabalho e Empreendedorismo, a expectativa é para superar os 3 mil postos de trabalho criados durante o mesmo período do ano passado.

Por Assessoria