Laércio reforça papel de Carmópolis no petróleo e gás e projeta investimentos

Carmópolis recebeu a visita do Senador Laércio Oliveira, que cumpriu agenda institucional em busca de reafirmar o compromisso com o desenvolvimento de Carmópolis. Laércio foi recebido pelo prefeito Edi Leite, vereadores, secretários e lideranças locais, em pauta o desenvolvimento do município com foco na saúde, infraestrutura e ainda, no fortalecimento de Carmópolis como referência nacional na produção de petróleo e gás. A comitiva contou com o deputado estadual Luciano Pimentel, do vereador por Aracaju, Levi Oliveira e do superintendente estadual do Ministério da Saúde, Tiago Rangel.

O prefeito Edi Leite falou sobre uma atuação política contínua, ética e comprometida com a entrega de resultados à população e que “é importante conduzir a gestão pública com responsabilidade e respeito ao erário, mesmo diante das limitações orçamentárias de um município de pequeno porte”. Por sua vez, o deputado estadual Luciano Pimentel, elogiou a postura de liderança e dedicação do prefeito que, segundo ele, “representa um exemplo de gestor que, mesmo vindo da iniciativa privada, decidiu contribuir com sua cidade e tem transformado Carmópolis com sensibilidade e seriedade”, disse.

Para o Senador Laércio, Carmópolis é um município estratégico que precisa de aliados comprometidos com sua trajetória de crescimento, sobretudo pelo seu destaque no cenário energético nacional. “Temos acompanhado de perto a transformação pela qual a cidade tem passado, e que vê no prefeito um líder com capacidade de articulação, responsabilidade social e profundo respeito pelas pessoas. O desenvolvimento de Carmópolis exige a construção de uma base sólida de apoio político e técnico, capaz de transformar potencial em resultados concretos”.

Laércio encerrou a reunião reforçando que Carmópolis reúne condições únicas para se destacar ainda mais no setor de petróleo e gás, e que o seu mandato estará à disposição para apoiar as iniciativas que visem geração de emprego, fortalecimento da infraestrutura e melhoria da qualidade de vida da população.

Texto e foto Carla Passos